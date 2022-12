La selección mexicana fue una de las 16 eliminadas en la Fase de Grupos de la Copa del Mundo Qatar 2022 cuando buscaba llegar al quinto partido mientras que la selección de España quedó fuera en Octavos de Final cuando era una de las candidatas al lograr el campeonato.

Desde su posición como comentarista de ESPN y como figura del futbol mexicano y el español, Hugo Sánchez analizó que “La Liga está por encima de la Liga MX. En primer nivel. Duele en una proporción más grande, pero los que estamos sumergidos en la Concacaf, con una cierta mediocridad, el hecho de que no hayamos pasado a la siguiente fase no implica una decepción muy dolorosa, porque no aspirábamos a ser campeones del mundo, en cambio España, sí, las proporciones son diferentes, pero las desilusiones son parecidas, aunque de diferente nivel".

Por otro lado, a pesar de las críticas a Gerardo el Tata Martino con la selección mexicana y a Luis Enrique con la selección española, Hugo Sánchez rechazó la palabra fracaso: "En los medios gusta mucho la palabra fracaso. Es una desilusión. Para gente que no está dentro del organigrama de un equipo o selección, la palabra fracaso ni la mencionamos, pero fuera, a los medios les encanta mencionar palabra fracaso, les llena de alegría la palabra. Para la gente del futbol sólo es una desilusión".

Identificado con el futbol de México y el de España, Hugo Sánchez mencionó de qué manera le dolieron las eliminaciones del Tri y de la Roja. "En España, entre medios de comunicación y selección, no hay feeling porque Luis Enrique así lo ha deseado, pero hay de estilos a estilos. Para mí la desilusión más fuerte es la de México, porque yo soy mexicano, pero he vivido muchos años en España, mi mujer es española, mis hijas y se esperaba mucho de España".

Luis Enrique y su continuidad con España

Sobre la continuidad de Luis Enrique como director técnico de la selección española tras la eliminación ante Marruecos, Hugo Sánchez apuntó: "La eliminación es dolorosa. Había mucha ilusión. Se hablaba de que si se pasaba esta fase se enfrentaba a Portugal y en este caso los sueños se desbaratan. Se convirtió en una pesadilla y ahora la van a tener que aguantar el cuerpo técnico de Luis Enrique, porque ha tenido muchas críticas e interrogantes. Me imagino que pensarán en hacer cambios y establecer que falló”.

Descárgate la app de Bolavip y sigue toda la información de la Copa del Mundo Qatar 2022 al instante: https://bit.ly/BV-app22