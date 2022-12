La selección mexicana no pudo revertir el empate con Polonia y la derrota frente a Argentina y, a pesar de su victoria sobre Arabia Saudita, quedó eliminada en la Fase de Grupos de la Copa del Mundo Qatar 2022, lo que causó frustración en los mediocampistas Edson Álvarez y Luis Chávez.

Luego de su participación en la Copa del Mundo Rusia 2018, Edson Álvarez esperaba tener en Qatar 2022 una actuación más trascendente que la de cuatro años antes, sin embargo no fue así y en la Fase de Grupos se supo que quedó molesto con Gerardo el Tata Martino quien lo sacó del equipo titular para el partido contra Argentina.

Después de la eliminación ante Arabia Saudita, en declaraciones para TV Azteca Edson Álvarez lamentó el fracaso de la selección mexicana: "El hecho de estar tan cerca de tenerlo ahí en tus manos, volteando atrás viendo el grupo que nos tocó pensamos que todo se podía definir en este partido. Estuvimos cerca, la verdad es muy frustrante. Las cosas se facilitarían más si desde el primer partido lo ganas, pero es una Copa del Mundo. Nos hubiera gustado ganar desde el primer partido, no fue así, no podemos arrepentirnos. Ahora simplemente nos toca mirar para adelante, no sé qué se tiene que hacer, pero aspiramos a mucho más. Vendrá tiempo de hacer una retroalimentación muy grande".

partido contra Arabia Saudita, Luis Chávez se lució con un espectacular gol de tiro libre, era el 2-0 para la selección mexicana

"Nos propusimos ganar el partido. Obviamente con el 2-0 sentíamos que estábamos cerca, pero una desatención termina costándonos. Yo voy a seguir trabajando para poder estar aquí, no sé si vaya a seguir el cuerpo técnico o vaya a venir otro, pero voy a seguir luchando. Los primeros partidos dimos mucha oportunidad, mucho balón, no hicimos lo que solemos hacer normalmente. Agradecer por el apoyo pese a los malos resultados siempre han estado ahí", dijo Luis Chávez quien al final del partido despertó la expectativa por un fichaje al futbol europeo.

