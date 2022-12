La participación de Orbelín Pineda con la selección mexicana en la Copa del Mundo Qatar 2022 quedó reducida a los 77 minutos que jugó contra Arabia Saudita en la cancha del estadio Lusail con la obligación de ganar por un amplio margen para poder avanzar a Octavos de Final.

Orbelín Pineda lamentó que la selección mexicana no haya podido alcanzar cuando menos la ronda de Octavos de Final como en los siete Mundiales anteriores: "En lo personal fue algo maravilloso pero amargo porque al final de cuentas no pudimos aspirar a lo que se ha aspirado en otras ocasiones, ante Arabia salimos a marcar sí o sí los cuatro goles que era lo principal, al final de cuentas esto se define siempre con goles, desde el primer día que entrenamos para ese partido sabíamos lo que se necesitaba para estar en la siguiente ronda. Mi ilusión estaba al tope desde el primer día que me dan luz verde, a mí me tocó ya al final ante Arabia estar preparado, el Tata (Gerardo Martino) se acercó conmigo, me comentó que él confiaba en la planificación que hizo, me pidió que diera lo mejor de mí sean 45 o sean 60 minutos pero que fueran a tope".

De acuerdo con Orbelín Pineda, en entrevista para Marca, la nómina de 26 jugadores que Gerardo el Tata Martino convocó para la Copa del Mundo Qatar 2022 tenía potencial para un mayor alcance: "Te quedas con un sabor amargo porque teníamos equipo para estar peleando, teníamos grandes jugadores, gran entrenador, al final de cuentas él nos proponía lo que él creía y nosotros creíamos en él, por eso nos queda un sabor amargo, creo que podríamos dar mucho más para la gente y para nosotros también".

Conforme avanzó la Fase de Grupos de la Copa del Mundo Qatar 2022, la situación se hizo más difícil para la selección mexicana y para el director técnico Gerardo el Tata Martino: "Fue complicado manejar la situación, siempre se hablaba de él, la gente ya no estaba conforme con él pero al final de cuentas, él confiaba en 26 jugadores, algunos jugadores tenían que jugar otros no y bueno los que estaban jugando, aprovechando el momento, sabían que se tenía que hacer de la mejor manera, lo único que puedes hacer es apoyar a tus compañeros y al entrenador porque todos trabajamos y vamos para un mismo lado".

Orbelín Pineda sobre su estancia en Europa

Orbelín Pineda completó en 2022 su primer año en el futbol de Europa. Primero vivió meses difíciles con el Celta de Vigo dirigido por Eduardo Chacho Coudet y luego recuperó minutos de juego con el director técnico Matías Almeyda en el AEK Atenas, equipo con el que tiene contrato, aunque hay rumores de que lo buscan equipos de Países Bajos e Italia: "Siempre lo he dicho, hay que tomar riesgo en la vida, yo soy aferrado a mis sueños, mi primer etapa en Europa fue difícil, había momentos en que me preguntaba qué estaba haciendo allá, mientras había interés de algunos equipos en México, yo tengo un contrato acá con AEK a préstamo seis meses más, eso sí te dejo claro, voy a prepararme lo mejor posible porque no se sabe dónde podamos estar".