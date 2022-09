Entre el 20 de noviembre y el 18 de diciembre se llevará a cabo la Copa del Mundo Qatar 2022. Entre las expectativas generadas por el torneo será ver si la selección mexicana llegará por fin al quinto partido y también cuál será el campeón del mundo. Un modelo matemático ya tiene esos dos pronósticos entre muchos más. Joachim Klement es un especialista británico en finanzas que para los Mundiales Brasil 2014, Rusia 2018 y ahora para Qatar 2022 ha publicado un estudio matemático con los pronósticos de las 32 selecciones participantes en la Copa de la FIFA. En las dos anteriores acertó a los campeones del torneo.

Para Qatar 2022, Joachim Klement ha predicho los porcentajes que tienen las selecciones en cada uno de los ocho grupos. En el Grupo C, Argentina y México avanzarían a Octavos de Final con el 73 por ciento y el 55 por ciento de probabilidades, seguidos por Polonia con el 39 por ciento y Arabia Saudita con el 33 por ciento. "En el Grupo C, Argentina es el claro favorito para ganar el grupo y es probable que se le sume México. Polonia tiene una oportunidad, pero como demostró la Eurocopa 2020, es esencialmente un equipo de un solo hombre. Si Robert Lewandowski está lesionado o fuera de forma, Polonia no tiene posibilidades de llegar a la fase eliminatoria. Mientras tanto, Arabia Saudita es un equipo mucho mejor hoy de lo que sugiere su historia en la Copa del Mundo, pero sería una gran sorpresa si el equipo llega a la fase eliminatoria", explicó Klement.

Ya en Octavos de Final, Klement asegura que México vencerá a su rival del Grupo D: Francia. "Es probable que Francia contra México sea la primera verdadera sorpresa de la etapa eliminatoria. Francia llegará a Qatar con muchas esperanzas y con una de las mejores plantillas del planeta en estos momentos. Pero los mexicanos simplemente lidiarán mejor con las condiciones del torneo, ya que se jugará en noviembre cuando los jugadores de las ligas europeas están en medio de una temporada, mientras que la temporada mexicana apenas comienza. Los jugadores mexicanos mejor descansados también pueden sobrellevar mejor el calor y así llegar a los Cuartos de Final".

Después de dar la campanada ante Francia, la selección mexicana por fin llegaría al quinto partido y su participación terminaría en Cuartos de Final como en 1986. "En la tercera llave de Cuartos de Final Inglaterra se enfrentará a México y después de la gran actuación de México en los Octavos de Final contra Francia, el equipo inglés estaría advertido. Con una impresionante demostración de fuerza, el equipo de Gareth Southgate vencerá a México gracias a dos goles de Harry Kane que lo colocan en lo más alto de la tabla de goleadores del torneo. Al final, logrará lo que ningún jugador antes que él ha logrado y ganará la Bota de Oro dos veces seguidas".

Argentina será campeón 2022

En su estudio matemático Joachim Klement pronosticó y acertó que los campeones del mundo en Brasil 2014 y Rusia 2018 serían Alemania y Francia. Para Qatar 2022, su predicción es que Argentina se coronará venciendo en la final a Inglaterra.