Argentina no encontraba los espacios, ni por derecha ni por izquierda. El tiempo seguía corriendo y el 0-0 no le venía mal a la Selección Mexicana. Fue entonces cuando apareció Lionel Messi, quien recibió el pase de Ángel Di María y en un segundo sorprendió con un increíble remate cruzado desde fuera del área. El resto de la historia es bien conocido por todos...

Un día después de lo sucedido en el Estadio Lusail, Messi se mantiene como tendencia en las redes sociales. Pero no precisamente por la heróica actuación contra el Tri, sino por una serie de rumores que lo sitúan lejos del París Saint-Germain a final de temporada. Parece que el 10 tiene los días contados en Francia y su destino sería nada menos que la MLS.

De acuerdo con la información que publica The Times, Messi continuaría su carrera en el Inter Miami, franquicia que dirige David Beckham desde hace unos años. El medio citado sostiene que el conjunto estadounidense ya tiene preparado el posible contado de Leo, así como una serie de refuerzos en carpeta para que el argentino se sienta como en casa.

Vale destacar que Messi tiene contrato con el París Saint-Germain hasta junio del próximo año, por lo que se marcharía libre del cuadro parisino si decide no renovar. Sin embargo, la intención del club es convencer al 10 de continuar en su proyecto y estarían dispuestos a competir con el Inter Miami para asegurar la permanencia del capitán de la Albiceleste.

Messi sueña con jugar en la MLS

El argentino ya ha hablado sobre la posibilidad de probar suerte en Estados Unidos, por lo que una oferta del Inter Miami podría despertar su interés. "Yo siempre tuve la ilusión de poder disfrutar y vivir la experiencia de vivir en Estados Unidos, de vivir lo que es esa liga, lo que es la vida allí. Me gustaría, después, si pasa o no, no lo sé", dijo Leo a La Sexta en 2020.

