Gerardo Martino ya eligió su favorita para ganar el Mundial de Qatar y no es la Selección Argentina.

Gerardo Martino confía en que la Selección Mexicana tiene los argumentos suficientes, aunque no los ha demostrado en lo que va de la Copa del Mundo, para pensar en derrotar a Arabia Saudita este miércoles en el Estadio Iconic de Lusail y tener posibilidades de clasificarse a los octavos de final.

Confiando en que, con un resultado favorable también en el juego entre argentinos y polacos, El Tri logrará meterse entre los 16 mejores equipos de la Copa del Mundo, el Tata fue más allá y al ser consultado dio a conocer qué selección es su favorita para quedarse con el título. Para sorpresa de aquellos mexicanos que creen que le regaló el partido a Argentina, su elección no pasó por allí.

"España para mí es la gran candidata. Es la que más propone. Independientemente de que hay vaias selecciones que han hecho buen trabajo, es la única que propone un futbol distinto. Como elige jugar España, hay que sostener la excelencia en los partidos mano a mano. Y a veces ganar de una forma tan estética es más difícil que ganar de casualidad", reflexionó.

Volviendo a hacer referencia a los argumentos que tiene México para derrotar a Arabia Saudita, Martino señaló: "Hay algo que tiene que ver con el amor propio y en eso tiene mucho que ver el partido de mañana. Hace 15 días, jugando contra Irak, metimos cuatro goles. Si es un argumento, no lo sé".

Y agregó: "Lo que más me preocupa es que el equipo tenga volumen de juego. Como el que tuvimos con Polonia, pero con mayor tranquilidad para poder generar mayores ocasiones de gol. No me parece que tengamos que ser tan pesimistas, porque en cualquier momento, si encontramos de nuevo la idea, podemos empezar a hacer los goles".

