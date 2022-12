En la apertura de los Cuartos de Final del Mundial de Qatar 2022, Brasil, uno de los grandes favoritos a ganar el certamen, se despidió tras perder en los penales ante Croacia. Los europeos dieron la gran sorpresa y se hicieron fuertes una vez más desde los doce pasos, donde su arquero Dominik Livakovic volvió a ser importante.

Croacia fue un obstáculo más difícil de lo habitual para el conjunto brasileño, ya que cuenta con gran experiencia, jugó con mucha concentración e hizo valer la sabiduría de su figura, Luka Modric. Sin embargo, en tiempo extra, la jerarquía de Neymar pudo más: se inventó un golazo que parecía darle a Brasil la clasificación.

Sin embargo, Croacia lo empató y en los penales, Brasil se despidió del Mundial. Neymar, por su parte, no llegó a rematar y rompió en llanto ante la imposibiliad de alcanzar las Semifinales. El certamen más importante sigue siendo esquivo para el astro, que ya tiene 30 años.

¿Su último Mundial?

Tiempo atrás, en diálogo con FIFA, el propio Neymar reconoció que Qatar 2022 podría ser su adiós al Mundial: “Jugaré como si fuera el último. Hablo con mi padre, siempre hablamos. Jugamos cada partido como si fuera el último porque no se sabe el mañana. No puedo garantizar que juegue otra Copa o que... Sinceramente, no lo sé. Jugaré como si fuera la última. Tal vez jugaré otra, tal vez no. Depende... Va a cambiar de entrenador, no sé si le caeré bien al entrenador”.

Neymar Junior tiene 30 años, por lo que aún está en edad de seguir en la élite, pero restará ver si forma o no parte importante de Brasil en el camino al Mundial de 2026 que organizarán Estados Unidos, México y Canadá. En ese caso, el brasileño llegaría con 34 años a la próxima Copa del Mundo.