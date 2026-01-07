Este martes se confirmó una de las noticias que los aficionados de Cruz Azul no podían creer y es que Ignacio Rivero, uno de los capitanes más importantes para La Máquina colgó un mensaje en sus redes sociales donde se despedía de la institución, dejando así un legado con el conjunto celeste que nadie esperaba que terminara.

Minutos después el conjunto de los Xolos de Tijuana realizó un video de las mejores jugadas de Nacho vistiendo la camiseta del equipo fronterizo y dándole la bienvenida de nueva cuenta a la ciudad, ahora para ponerse a disposición de Sebastián Abreu, su compatriota, de cara al Clausura 2026 y con la idea de que juegue este fin de semana ante el América.

Aunque la afición rojinegra fue algo hostil con el futbolista porque en una visita al Estadio Caliente con la camiseta de Cruz Azul mandó a callar a toda la grada, por lo que no todos lo recibieron de la mejor manera, aún así el equipo abrió los brazos para darle una segunda oportunidad. Lo triste, fue el mensaje que dejó a la afición antes de partir.

¿Salió mal con Larcamón?

Esta mañana en el AICM fue abordado antes de partir a Tijuana y dio algunas declaraciones, en primera instancia se le preguntó por Nicolás Larcamón, por lo que el uruguayo respondió lo siguiente: “Son cosas que se quedan dentro de lo que es Cruz Azul, fue una relación cordial”, aunque su respuesta parecía ser otra con esa información.

El último mensaje de Nacho Rivero a la afición

Además, le dejó un mensaje a los fieles de La Máquina que han estado lamentando su salida: “Al aficionado, decirle que no esté triste, es futbol”. De esta manera, el jugador se despide de la escuadra cementera y se prepara para vivir una segunda etapa con el conjunto fronterizo, donde podríamos verlo en la Jornada 1.

En síntesis

Ignacio Rivero deja Cruz Azul y se une a Xolos de Tijuana para el Clausura 2026.

deja Cruz Azul y se une a para el Clausura 2026. El técnico uruguayo Sebastián Abreu dirigirá a Rivero tras su salida del conjunto celeste.

dirigirá a Rivero tras su salida del conjunto celeste. El debut de Rivero con Tijuana podría ocurrir este fin de semana ante el América.

