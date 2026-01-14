En las últimas horas corrió un fuerte rumor desde España sobre la posible llegada de Antonio Griezmann al futbol mexicano, más precisamente a Rayados de Monterrey. El futbolista francés que juega en Atlético Madrid podría tener su experiencia lejos de Europa. Teniendo en cuenta los mercados de pases que ha hecho el club regio en los últimos años, no es descabellada la idea.

Publicidad

Publicidad

Por ejemplo, el año pasado rompieron el mercado de pases con Sergio Ramos, quién decidió irse a fines del 2025. Anteriormente contrataron a Sergio Canales y también tienen en la plantilla a Lucas Ocampos, todos con experiencia en el Viejo Continente.

Sin embargo, Domènec Torrent desmintió los rumores y se mostró enojado en conferencia de prensa: “No, no, no. Esto no es verdad… yo no sé cómo inventan tanto, es una cosa de… es una locura”, comentó el entrenador español en primer lugar.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

“Primero como saben tenemos un cupo lleno, no podemos fichar a un extranjero, primero. Segundo, estamos diciendo cosas prácticamente imposibles, yo a veces… yo, porque se los dije, por salud mental no leo nada, no tengo redes sociales, tengo pero no las miro porque son barbaridades”, agregó.

Rayados ganó su primer encuentro en el 2026 tras vencer por 2-0 a Necaxa en condición de visitante y ahora se prepara para afrontar su próximo duelo en el Clausura 2026 en el cuál quieren ser candidatos, después de años sin poder lograr el objetivo de ser campeón.

Torrent volvió a mostrarse molesto por los rumores que se han instalado

ver también Rayados avanza por Antoine Griezmann y el francés da luz verde: “La oferta le atrae”

“El año pasado se ve que me pelee con Lucas Ocampos, ni vergüenza tienen para rectificar, Lucas se reía conmigo… o que el vestidor está roto y ahora que queremos fichar. Además, no me interesa, me interesa el partido de hoy”, expresó.

Publicidad

Publicidad

En síntesis