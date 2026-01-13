¡Suenan las campanas en El Barrial! Lo que en otro momento parecía una utopía, pronto puede transformarse en algo palpable y real. El CF Monterrey ha iniciado el operativo Antoine Griezmann de cara al próximo verano, y ha recibido un visto bueno por primera vez desde el otro lado. Ya no son rumores ni trascendidos, hay negociaciones en marcha por el francés.

Publicidad

Publicidad

Luego de la novela que se generó hace un año, cuando ‘Grizzy’ terminó renovando contrato con Atlético Madrid, su situación podría cambiar de momento a otro. Este martes, una información exclusiva de El Chiringuito confirmó que el futbolista dio un guiño inicial para avanzar en las conversaciones rumbo a junio.

De acuerdo a lo revelado por Alex Silvestre, panelista del reconocido programa español, Rayados quiere al ‘7’ como “su máxima estrella para el 2026”. El Monterrey había sido el centro de atención cuando tuvo a Sergio Ramos, y ahora que se fue, la directiva busca volver a fichar una figura de ese calibre. Así, irán a fondo en busca del crack del Atleti.

Antoine Griezmann, tentado por Rayados y México [Foto: Getty]

Publicidad

Publicidad

Según el reporte periodístico, Tato Noriega ya elevó una propuesta al futbolista y a su entorno, para que comiencen a observar con buenos ojos la alternativa de México. En España apuntan que si bien Griezmann tenía pensado retirarse en Estados Unidos, el llamado de Monterrey le podría hacer modificar sus planes en base a lo hablado.

Ahora bien, lo más importante es la postura que ha tomado Antoine y sus seres queridos con esa proposición inicial de los Rayados. El cronista ha confirmado, de una fuente de primera mano, que el jugador se mostró seducido por lo primero que ofreció La Pandilla en los contactos. Apuntó que no se trata sólo de un salario exponencial, sino de una propuesta global que le daría un protagonismo y trato especial, y comodidad y lujos de todo tipo.

ver también Estrella de la Liga Española reconoce contactos con Rayados y Tato Noriega: “Hubo acercamientos”

“Hay un equipo que ha perdido recientemente a su estrella y que tiene el objetivo de traer a otra de cara a la temporada que viene, de traer a un futbolista muy importante a sus filas. Ese futbolista juega en nuestra Liga, juega en el Atlético Madrid y es Antoine Griezmann. El equipo que lo quiere es Monterrey, que ha perdido a Sergio Ramos que se ha marchado, y de cara a la temporada que viene quiere a Antoine Griezmann en su equipo. Quiere que sea la estrella, ya lo buscó la temporada pasada y Griezmann decidió quedarse en el Atlético Madrid. Es verdad que él siempre ha querido que su futuro esté en Estados Unidos, pero esta oferta, económicamente y por lo que le ofrecen a la familia, le agrada bastante. ¿Su contrato? En Atlético Madrid tiene contrato hasta 2027″, se explayó Silvestre en su editorial de la emisión nocturna del martes.

Publicidad

Publicidad