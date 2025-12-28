Justo cuando iba a comenzar la Liguilla del Apertura 2025 se dio a conocer de un incidente que sufrió Lucas Ocampos. Si bien el jugador ya estaba recuperándose de una lesión, en esa ocasión Rayados decidió no concentrar un día antes del duelo, él tuvo que atender una emergencia familiar, pero no salió como lo esperaba.

Y es que en el momento de ir cayó de su patín eléctrico y tuvo un problema en su muñeca que terminó por ser atendido con una cirugía mínima, pero que le impediría disputar la Fiesta Grande con su escuadra. Todo parecía que para el inicio del Clausura 2026 todo estaría listo para que el jugador disputara el encuentro ante Toluca, pero ya no será así.

¿Qué le pasó a Lucas Ocampos?

Precisamente hoy, 28 de diciembre, Día de los Inocentes, cuando pensaron que ya no sería viable que volviera a sufrir una situación de peligro, el jugador volvió a sufrir una situación médica. La afición pensó que sólo se trataba de una broma, pero en realidad, no y es que el futbolista terminó por confirmarlo en sus redes sociales.

“El Club de Futbol Monterrey informa que el jugador Lucas Ocampos presentó una parálisis facial de hemicara izquierda de probable etiología viral. Ocampos fue valorado por un especialista para normar la conducta terapéutica. El jugador estará en reposo durante 7 días y se valorará su evolución clínica para determinar su integración a los trabajos grupales de pretemporada.” Club Rayados de Monterrey

De acuerdo con la información que dan a conocer el futbolista habría sufrido alguna infección que derivó en esta parálisis facial, por lo que se tendrá que investigar qué tipo de afectación es para poder tratarla, por ello el tiempo que dieron para el tratamiento de antibiótico. Por tanto el futbolista mostró una imagen en sus redes sociales donde hace burla de lo sucedido.

