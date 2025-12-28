Un tema que generó mucha controversia en la Liga MX durante el Apertura 2025 fue la pelea que se dio entre Toluca y Sergio Ramos. Y es que en las semifinales el conjunto de los Diablos Rojos mostró una imagen donde se burlaba del jugador de Rayados porque creían que podrían arrebatarles el pase a la Gran Final del torneo.

Eso generó mucha polémica no sólo porque el mismo club lo hizo, sino porque además se metieron jugadores como Gerardo Arteaga para insultar a la escuadra bicampeona y hasta Héctor Herrera para dar respuestas ofensivas a los futbolistas rivales, por lo que hubo mucha tensión y señalamientos para ambas escuadras por lo ocurrido.

Sin embargo, la cosa no terminó ahí sino que todavía el exfutbolista del Real Madrid reapareció en su cuenta personal para responderles con los números que había obtenido y de cómo había sido mejor la carrera del jugador que la de la escuadra escarlata a nivel internacional con todo lo ganado en cada uno de sus clubes.

¿Qué pasó realmente entre Toluca y Sergio Ramos?

Es por ello que parecía que el jugador español se iría con una mala impresión del equipo. Justo Rubén Cuevas, director de marketing de Toluca habló en entrevista con Esto, donde comentó que no fue porque era Sergio Ramos, sino porque era algo que no podía hacer el zaguero central justo cuando estaba perdiendo en el marcador por una amplia distancia.

“Fue algo que nació de nosotros, se hizo desde mi departamento, probablemente fue una decisión que se tomó en el momento que sucedió el penal, porque yo te lo digo como pienso, porque para mí mandar a callar un estadio cuando vas 3-0 no me parece muy oportuno, por eso reaccionamos un poco en defensa de nuestra gente, pero no es algo que nos caracterice y vayamos a hacer siempre fue una situación especial y específica, porque si lo hubiera hecho Berterame también lo hubiéramos puesto…” Rubén Cuevas para Esto

