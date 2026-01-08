Martín Demichelis no volvió a trabajar en el fútbol luego de su salida de Rayados de Monterrey, tras una serie de malos resultados que marcaron el fin de su ciclo durante su primera experiencia en México y que lo llevaron a ser despedido por la directiva.

El entrenador apareció mucho en los medios, pero por temas alejados del deporte, enfocando su vida más en un reality show más que en su carrera profesional.

En las últimas horas, el ex entrenador del equipo regiomontano vivió un momento complicado junto a sus hijos durante las vacaciones familiares en Punta del Este, Uruguay. Lo que debía ser un descanso tranquilo se convirtió en un susto que marcó a toda la familia.

¿Qué le pasó a Demichelis?

Durante su estadía en la playa, Demichelis y sus hijos fueron arrastrados por la corriente del mar, situación que requirió la intervención de guardavidas para rescatarlos a tiempo. El incidente generó preocupación inmediata, aunque todos se encuentran fuera de peligro.

El ex DT de River disfruta de su tiempo libre en Uruguay, buscando relajarse y desconectarse de la presión que implicó su último trabajo como entrenador. Sin embargo, el percance en el mar fue un recordatorio de los riesgos que existen incluso en momentos de ocio.

Afortunadamente, los guardavidas actuaron rápido y lograron asegurar la seguridad de Demichelis y de sus hijos, evitando que la situación derivara en un accidente mayor.

