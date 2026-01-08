Es tendencia:
Martín Demichelis y sus hijos: el inesperado drama que marcó sus vacaciones familiares

El ex entrenador de Rayados de Monterrey vivió un muy mal momento junto a su familia durante sus vacaciones en Punta del Este.

Por Ramiro Canessa

Martín Demichelis no la pasó bien en sus vacaciones.
© Getty ImagesMartín Demichelis no la pasó bien en sus vacaciones.

Martín Demichelis no volvió a trabajar en el fútbol luego de su salida de Rayados de Monterrey, tras una serie de malos resultados que marcaron el fin de su ciclo durante su primera experiencia en México y que lo llevaron a ser despedido por la directiva.

El entrenador apareció mucho en los medios, pero por temas alejados del deporte, enfocando su vida más en un reality show más que en su carrera profesional.

En las últimas horas, el ex entrenador del equipo regiomontano vivió un momento complicado junto a sus hijos durante las vacaciones familiares en Punta del Este, Uruguay. Lo que debía ser un descanso tranquilo se convirtió en un susto que marcó a toda la familia.

¿Qué le pasó a Demichelis?

Durante su estadía en la playa, Demichelis y sus hijos fueron arrastrados por la corriente del mar, situación que requirió la intervención de guardavidas para rescatarlos a tiempo. El incidente generó preocupación inmediata, aunque todos se encuentran fuera de peligro.

El ex DT de River disfruta de su tiempo libre en Uruguay, buscando relajarse y desconectarse de la presión que implicó su último trabajo como entrenador. Sin embargo, el percance en el mar fue un recordatorio de los riesgos que existen incluso en momentos de ocio.

Afortunadamente, los guardavidas actuaron rápido y lograron asegurar la seguridad de Demichelis y de sus hijos, evitando que la situación derivara en un accidente mayor.

En síntesis

  • Martín Demichelis sigue sin equipo tras su salida de Rayados de Monterrey.
  • El ex DT y sus hijos fueron rescatados por guardavidas en Punta del Este.
  • Fueron arrastrados por la corriente del mar, pero se encuentran fuera de peligro.
ramiro canessa
Ramiro Canessa
