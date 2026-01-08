Cruz Azul atraviesa una situación inédita: el club cementero no tiene un estadio confirmado para disputar sus partidos como local en el inicio del torneo. La UNAM negó la solicitud que había presentado la directiva para usar el Estadio Olímpico Universitario, dejando a La Máquina sin una sede definida.

La negativa de la Universidad llega tras semanas de gestiones, en las que la directiva cementera buscó asegurar un recinto seguro y funcional para sus encuentros. La noticia sorprendió tanto a aficionados como a autoridades del club, que esperaban cerrar el acuerdo hace varios días.

La decisión de la UNAM está vinculada a un incidente ocurrido en partidos recientes: la lesión de Kevin Mier tras una entrada fuerte de Adalberto Carrasquilla encendió tensiones entre los equipos, según informó David Medrano. Ese episodio es uno de los factores que habría complicado la aprobación de la solicitud para jugar en el Olímpico.

El conflicto escaló cuando Cruz Azul presentó una denuncia formal contra Pumas y solicitó la inhabilitación del jugador panameño. Esta acción no solo afectó la relación entre clubes, sino que también generó más obstáculos para que se llegara a un acuerdo sobre el estadio.

¿Dónde podría hacer de local Cruz Azul?

Mientras tanto, el club cementero analiza otras opciones de manera urgente. Entre las alternativas están el Estadio Ciudad de los Deportes, aunque todavía no hay un acuerdo definitivo, y el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, donde las negociaciones se intensificaron en los últimos días, por lo que reveló Adrián Esparza Oteo.

Con el inicio del torneo acercándose, Cruz Azul se enfrenta a un panorama complicado. La falta de un estadio confirmado afecta la planificación, la logística y también la moral de los jugadores y aficionados, que esperan ver a su equipo jugar como local sin contratiempos.

