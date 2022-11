¡Comenzó el Mundial Qatar 2022! Este domingo 20 de noviembre inició la acción de la Copa del Mundo con el partido entre los anfitriones y Ecuador, que acabó por 2-0 en favor del conjunto sudamericano. La Selección Mexicana todavía tiene que esperar un día más para hacer su tan esperado estreno ante Polonia.

Martino ya tiene en mente lo que será la alineación para ir en busca de los primeros tres puntos en Qatar 2022. En frente, estará la Selección de Polonia, con Robert Lewandowski como gran figura y jugador a neutralizar.

Día con sus familias

Este domingo, los jugadores de la Selección Mexicana vivieron una jornada tranquila y en confianza, gracias a las visitas de sus familias en el hotel de la concentración. La FMF organizó un evento dentro del hotel para ver la inaugiración del Mundial.

Alexis Vega no se lo cree

El atacante de las Chivas de Guadalajara, Alexis Vega, lucirá el dorsal 10 en el Mundial de Qatar, al igual que figuras como Lionel Messi y Neymar, con quienes la FIFA lo incluyó en una publicación. "Todavía no me la creo, por ahí vi algunas publicaciones donde sale Neymar, Messi, jugadores de mucha calidad y ver mi foto al lado de ellos es un sueño que estoy viviendo, todavía no me la creo, estamos a nada, a horas de iniciar una Copa del Mundo y voy a representar a mi país de la mejor manera", expresó el atacante del Tri.