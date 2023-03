El ciclo de Diego Cocca al frente de la Selección Mexicana puso primera con la entrega de la nómina de convocados para los partidos ante Surinam y Jamaica, por la Liga de Naciones Concacaf. Como suele ocurrir, hay distintas opiniones acerca de la lista, pero a Jorge Campos, símbolo del Tri, no le gustó en absoluto.

Durante la transmisión del Mazatlán vs. Cruz Azul, por la Jornada 10 del Clausura 2023, en TV Azteca, David Medrano le preguntó a Jorge Campos sobre su opinión acerca de la lista de convocados que entregó Diego Cocca. Aunque no quiso ahondar demasiado, el exportero del Tri dejó en clara su postura.

"No me gustó, porque no cambió nada. No hubo nada nuevo", expresó Jorge Campos. Ante la insistencia de sus compañeros para profundizar al respecto, el guardameta señaló: "¿Acaso vamos a jugar contra Francia, contra Holanda? Entonces trae jóvenes, jóvenes, por eso digo que no ha cambiado nada".

Dardo para Memo Ochoa

Campos apuntó también contra Guillermo Ochoa, ironizando con que este tenía casi su misma edad. "Insisto, jóvenes, jóvenes", repitió, por lo que los 37 años de Memo son justamente un ejemplo de lo que el ex guardameta de la Selección Mexicana no quiere para el Tri.