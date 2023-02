La Selección Mexicana tiene un nuevo candidato para su banquillo: Diego Cocca. El director técnico de Tigres cuenta con una interesante trayectoria en la Liga MX y la Federación Mexicana de Futbol lo considera como uno de los más capacitados para asumir las riendas del Tri de cara al ciclo mundialista.

Luego de una serie de rumores a lo largo de la semana, el propio entrenador sudamericano confirmó que tuvo una reunión con Rodrigo Ares de Parga. Cocca dio algunos detalles sobre el encuentro con el titular de Selecciones Nacionales y reveló cuáles son sus intenciones ante el interés de la FMF.

"Si hablé con Rodrigo y con Jaime (Ordiales) en una entrevista, una charla de futbol, fue muy amena y estuvimos como dos horas hablando, el qué pensaba yo de varias cosas, aportar mi visión y quedará en ellos si sí o no, realmente lo importante fue que pude charlar y hablar con ellos", dijo Cocca al respecto.

El estratega sudamericano, además, deja en claro que actualmente solo piensa en hacer las cosas bien con Tigres en el Torneo Clausura 2023. Cocca reconoce que no tiene mayores expectativas tras el acercamiento con la Federación Mexicana de Futbol y que lo que suceda no depende de él.

"Quiero dejar las cosas bien claras, no me imagino, ni me ilusiono ni nada, hoy soy el técnico de Tigres, estoy con los pies sobre la tierra pensando en mañana, en que Tigres gane mañana y sigamos haciendo goles, creciendo y ganando, pregúnteselo a la gente de la selección qué es lo que piensa hacer", expresó el argentino.

El buen momento de Tigres

Las cosas han comenzado muy bien para Cocca en Tigres. El argentino ha sacado provecho de la plantilla de los Felinos y marcha en la parte alta de la tabla general de posiciones, donde los Felinos suman ocho unidades. La próxima cita del conjunto regio será este sábado 4 de febrero contra Cruz Azul, por la Jornada 5 del Torneo Clausura 2023.