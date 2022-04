La Selección Mexicana enfrentará a Guatemala este 27 de abril, en Orlando, Florida, y lo hará con una lista de jugadores que habitualmente no son convocados, ya que el amistoso se disputará por fuera de las fechas FIFA establecidas. Gerardo Martino echará mano de varios futbolistas que reciben su primer llamado al Tri, por lo que sus actuaciones estarán bajo la lupa de cara a futuro.

Uno de estos últimos casos es el de Arturo Ortiz, defensor de los Pumas de la UNAM, quien recibió el primer llamado de Gerardo Martino y no ocultó sus sensaciones, luego de unos últimos años muy movidos en los que su carrera dio un giro. Según el propio futbolista, su crecimiento en las últimas temporadas lo transforma en una opción mejor que otras, aunque reconoce, el Tri parecía muy lejano hace sólo un año atrás.

“Para mí no era algo que estaba a mi alcance hace un año. No pensaba en la Selección hace un año. Después das un paso en Primera División, te das cuenta que eres capaz, que compites en la división, que realmente considero que soy mejor que quizá muchos que llevan años jugando en la categoría”, afirmó el Palermo Ortiz, en diálogo con TUDN. El zaguero, claro está, se ha convertido en una pieza muy importante para el equipo de Andrés Lillini.

Ortiz llegó a Pumas en 2021, para reemplazar el hueco que dejó Johan Vásquez con su venta al Genoa. Antes, había debutado con el Club León en 2013: “Empiezas a dar cuenta de las cosas de las que eres capaz, de lo que empiezas a lograr, y que realmente no tienes un límite. Primera no era el límite. Después de que empecé a jugar me puse objetivos más altos y ahora fue la Selección Nacional. Es con base en el trabajo, me queda claro, y es un logro muy personal. Algo que sueñas desde niño”, reconoció emocionado el defensor de Pumas.

La expectativa por su debut

Arturo Ortiz, con pasado en clubes del ascenso como Celaya, Leones Negros, Mineros y Correcaminos, no puede esperar por su debut con la camiseta de México: "Portar la camiseta de tu país, representar, así sea en un partido amistoso, a cualquier jugador que le pregunten siempre va a querer estar ahí, con esa misma ilusión que tenía lo voy a vivir al máximo me toque jugar o no voy a estar a ahí y voy a dar lo mejor de mí como siempre lo he hecho".