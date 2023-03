La Selección Mexicana tendrá su primer partido oficial en el año frente a Surinam por el Grupo A de la Liga de Naciones Concacaf 2023. Este será el primer encuentro de Diego Cocca al mando del seleccionado, por lo que genera mucha expectativa. Sin embargo, el entrenador solo podrá contar con 22 futbolistas de los 34 convocados en primera instancia.

La realidad es que la logística para viajar a Surinam era bastante complicada para los jugadores que llegaban de Europa. Por lo tanto, el argentino decidió que esos futbolistas se quedaran en México preparando el encuentro frente a Jamaica que se disputará en el Estadio Azteca. De esta manera, varios tendrán una oportunidad única frente a Surinam.

¿Cuándo se enfrentó a México el entrenador de Surinam?

Está claro que Surinam es el equipo más débil del Grupo A. De hecho, todavía no ha logrado ganar en la Liga de Naciones Concacaf 2023. No obstante, la llegada de Aron Winter a la dirección técnica cambió completamente la ideología de la nación. El ex futbolista del Inter de Milan ha sido parte de las divisiones inferiores del Ajax y de la Selección de Países Bajos, por lo que tiene una experiencia interesante.

Además, Aron Winter ya enfrentó a la Selección Mexicana como futbolista representando a la Selección de Países Bajos. El partido en cuestión fue un 2 a 2 por la fase de grupos del Mundial de Francia 1998, un resultado que le sirvió a México para clasificar a los octavos de final.

Lo concreto es que este duelo será crucial para el Seleccionado Mexicano debido a que será la primera experiencia de Diego Cocca a nivel selecciones. Además, no solo es importante el resultado final, sino también el estilo de juego que presente el equipo nacional. Por lo tanto, hay una gran presión sobre los hombros de toda la plantilla.