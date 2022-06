En un partido apenas discreto de México ante la Selección de Ecuador, que de ninguna manera sirvió para cambiar la pálida imagen que se había dejado tras la dura derrota 3-0 ante Uruguay, el marcador final de 0-0 no hizo otra cosa que realzar la figura de Guillermo Ochoa, quien salvó de una nueva derrota al Tri y fue sin dudas el punto más alto en el equipo que conduce Tata Martino.

Fuera de los países involucrados en el partido amistoso que se disputó este domingo en el Soldier Field Stadium de Chicago, la producción de Memo llamó especialmente la atención de los fanáticos brasileños, muchos de los cuales se expresaron en Twitter poniéndose en alerta por la actuación del portero a meses del inicio del Mundial de Qatar.

Es que los hinchas del seleccionado más ganador en la historia de la Copa del Mundo todavía tienen grabadas en sus retinas las múltiples atajadas del ahora portero del América en el duelo mundialista de 2014, en el que fueron anfitriones y no pudieron pasar del empate sin goles en el segundo partido de la fase de grupos, del que Memo salió como máxima figura.

De todos modos, no son tantas las probabilidades de que mexicanos y brasileños se encuentren en el Mundial de Qatar y esto no solo tiene que ver con las opciones, mucho más complicadas para El Tri, de superar la instancia de grupos. Sucede que en caso de que así lo consigan ambos, México irá por el lado alto de la llave, por encontrarse ubicado en el Grupo C; mientras que Brasil lo hará por el lado bajo, ya que integra el Grupo G.

Memo Ochoa destacó la importancia de generar química con la afición

Tras otro resultado no del todo bueno para el seleccionado mexicano en la preparación para el Mundial de Qatar, Guillermo Ochoa se refirió a lo importante que será poder generar química con los aficionados de cara a los partidos que realmente importan y que comenzarán a disputar desde el mes de noviembre. "No es cuestión de decirle algo a la gente. Lo que buscamos es hablar dentro de la cancha. Cuando llegue la hora de la verdad, en los partidos oficiales, esperamos contagiarlos y sumarlos a lo que venimos haciendo", expresó en rueda de prensa.