Campeón del Mundo tira sin piedad a México: "A lo mejor no tienen la capacidad"

La Selección mexicana se quedó corta respecto a las expectativas generadas en la afición, siendo eliminado en la fase de grupos de Qatar 2022 y fracasando respecto al objetivo que se había planteado.

Vendrán muchos análisis sobre qué se hizo mal y lo que se podrá mejorar de cara al futuro, pareciendo un hecho que en los últimos años no se ha trabajado de buena manera y los resultados se reflejaron en el Mundial.

Hay que escuchar la crítica que las voces autorizadas, y una de ellas es Mario Alberto Kempes, Campeón del Mundo en 1978 y analista que sigue muy de cerca el futbol mexicano por trabajar en ESPN.

El Matador charló con Fox Sports, haciendo un duro diagnóstico: “Acá hay un problema: O es problema de los entrenadores, que han pasado muchos y ninguno ha acertado, o ya es un problema de jugadores, que a lo mejor no tienen la capacidad, y con todo el respeto que me merecen, a lo mejor un Mundial les puede quedar grande, que no lo creo”, aseguró.

Ya lo había advertido

Desde la previa de Qatar 2022, Kempes había advertido que veía al Tricolor como un conjunto irregular. Hoy, tocará reestructurar el proyecto y apuntar a la Copa del Mundo 2026, representando una obligación competir mejor en la calidad de anfitrión.