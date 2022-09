"Si no quisiera estar ya me hubiera retirado": Javier Hernández Balcázar volvió a hablar del Tri con un claro mensaje.

El nombre de Javier Hernández es una constante polémica si de la Selección Mexicana de Futbol se habla. Pero más aún cuando el nivel del combinado nacional no es el esperado y Gerardo Martino enfrenta importantes problemas para conformar la lista para el Mundial de Qatar en el sector de la delantera.

La ausencia de Chicharito es uno de los máximos reproches para la gestión del Tata en los últimos años. Mientras tanto, el delantero mexicano no ha dejado de anotar goles con Los Angeles Galaxy durante las temporada 2021 y 2022, en contraposición con los irregulares niveles de Raúl Jiménez o Rogelio Funes Mori.

Consultado por la posibilidad de alguna vez volver a vestir la playera de México, Chícharo volvió a dejar un claro mensaje al destacar que seguirá buscando ese regreso: "La claridad está siempre ahí, siempre lo he dicho, si no quisiera estar en la Selección Mexicana me hubiera retirado, y no me he retirado de la selección".

Sin dejar de resaltar que nunca se ha retirado del Tri, el surgido en las Chivas le deseó la mejor de las suertes a sus compatriotas de cara a la Copa del Mundo. "Como siempre lo he dicho, con todo el respeto, si se me llega a tomar en cuenta en la Selección Mexicana podré hablar de la Selección Mexicana. Lo único que puedo decir es mandarle las mejores vibras todos los mejores deseos y desearles que puedan llegar a lo más alto. Yo soy de la idea que uno nunca tiene que ponerse limitantes en nada, hay que aspirar a lo más alto", añadió.

Sin embargo, Chicharito se mostró enfocado en su objetivo en la Major League Soccer: "Ahora estoy enfocado en pasado mañana (contra Real Salt Lake), me juego la vida. Poner al Galaxy otra vez en playoffs ha sido mi sueño desde que llegué aquí y estoy dándolo absolutamente todo".