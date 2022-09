La Selección Mexicana de Futbol se prepara para afrontar sus próximos amistosos internacionales pensando en el Mundial de Qatar 2022. El equipo nacional se verá las caras en suelo estadounidense con sus similares de Perú y Colombia, el 24 y 27 de septiembre respectivamente.

En las últimas horas, Gerardo Martino dio a conocer la nómina de convocados para estos encuentros, dentro de la cual se encuentran la mayoría de futbolistas que también defenderían al país en la próxima Copa del Mundo. Aunque claro, como ante cada lista del Tata, las críticas no tardaron en llegar.

Dentro de los principales ausentes por los que se reclamó estuvo el nombre de Carlos Acevedo, mientras que algunos de los incluídos también fueron cuestionados. Uno de esos nombres es el de Rogelio Funes Mori, jugador que David Faitelson considera que no debe representar al Tri en Qatar.

A través de su cuenta de Twitter, el periodista de ESPN arremetió contra Martino por considerar que el Mellizo no trae el rendimiento que requiere la Selección Mexicana. "No se entiende la convocatoria de Funes Mori…Es un futbolista lesionado que no ha mostrado un gran nivel competitivo en los últimos tiempos. Es también, una terquedad, un capricho de Gerardo Martino…", escribió.

Cabe mencionar que Rogelio Funes Mori siempre fue parte de las grandes convocatorias desde que obtuvo su nacionalidad mexicana. Hasta el momento, el delantero de Rayados acumula 15 partidos jugados y 5 goles anotados, con un promedio de 0.33.