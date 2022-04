Entre 2005 y 2018, Francisco Guillermo Ochoa, cancerbero del América, y José de Jesús Corona, guardameta de Cruz Azul, sostuvieron una férrea competencia por la titularidad en la portería de la selección mexicana y que incluso llegó a llevarse a cabo en tres Copas del Mundo: Alemania 2006, Brasil 2014 y Rusia 2018.

En Alemania 2006, Guillermo Ochoa y Jesús Corona fueron suplentes de Oswaldo Sánchez con el director técnico argentino Ricardo La Volpe. En Rusia 2018, Ochoa fue el titular para el entrenador colombiano Juan Carlos Osorio. Pero el momento más tenso de competencia se vivió en Brasil 2014 con Miguel Herrera como seleccionador.

Miguel Herrera sorprendió al dejar fuera de la lista definitiva de Brasil 2014 a Moisés Muñoz y convocar a Alfredo Talavera, Jesús Corona y Guillermo Ochoa, entre estos últimos dos quedaría la titularidad del Tri en aquella Copa del Mundo. El portero americanista recordó cómo es que se quedó con el puesto.

"No estaba en los planes en la lista del Piojo. Yo no era del gusto del Piojo", recordó Guillermo Ochoa en una charla con Jorge el Burro Van Rankin. "Él tenía en el América a Moisés Muñoz y le gustaba Chuy Corona. Pero una vez que se califica al Mundial y se hace una gira por Europa, vienen Héctor González Iñárritu y el Piojo a verme. Fuimos a cenar, en resumen me dijo: 'vas a tener una oportunidad'. Me cita para el partido amistoso contra Nigeria, previo al Mundial. Buen partido mío (5 de marzo de 2014)".

Dense un tiro, les dijo Miguel Herrera a Ochoa y Corona

Ya cerca del Mundial, Guillermo Ochoa fue incluido en la lista mundialista. Jesús Corona se lesionó en el partido de despedida contra Israel, pero parecía perfilado a ser el portero titular de Miguel Herrera. Guillermo Ochoa se propuso ganarse el puesto. "Todo ese lapso previo al Mundial Chuy no entrenó, no podía por la lesión, y se recupera muy justito".

Jesús Corona se recuperó para un partido amistoso contra Portugal, el 6 de junio, y Miguel Herrera les dijo a ambos porteros: "Van a jugar medio tiempo y medio tiempo y dense un tiro". Ya en la concentración del Brasil 2014 el seleccionador les comunicó su decisión, de cara al debut mundialista contra Camerún. Así lo recuerda Guillermo Ochoa: "Juntó al entrenador de porteros, a los porteros, nos dijo: 'fue una competencia dura, pero es un tema deportivo y tengo que tomar una decisión... el que va a jugar el partido va a ser Memo", recordó Guillermo Ochoa quien en Qatar 2022 estará en su quinto Mundial.