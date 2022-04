Luego de que el sorteo de la Copa del Mundo Qatar 2022 determinara que las selecciones de México y argentina quedaran dentro del Grupo C, junto con Polonia y Arabia Saudita, irremediablemente vinieron a la memoria los tres enfrentamientos entre el Tri y la Albiceleste en Mundiales, uno de ellos representa un desagradable recuerdo para Cuauhtémoc Blanco.

El domingo 27 de junio de 2010, la selección mexicana bajo el mando de Javier Aguirre y la argentina dirigida por Diego Armando Maradona y con Lionel Messi en la alineación se enfrentaron enfrentaron en el estadio Soccer City de Johannesburgo. En una decisión inexplicable y contraproducente, Adolfo el Bofo Bautista apareció como generador de juego del Tri.

Se esperaba que Cuauhtémoc Blanco fuera el titular, así lo recuerda el ahora gobernador de Morelos. "Yo iba a jugar, primero me metió a mí pero el Vasco, según sus creencias dije que (mejor) el Bofo Bautista 'cuando jugó contra Boca (en Copa Libertadores) se espantaron' y por eso me dejó en la banca. Yo tenía ganas de jugar, pero son cosas y decisiones que toma el entrenador y hay que respetarlas".

Argentina ganó ese partido 3-1 con dos goles de Carlos Tevez y uno de Gonzalo Higuaín; por el Tri descontó Javier el Chicharito Hernández; Cuauhtémoc Blanco ni siquiera entró de cambio. De ese partido se recuerda que el portero Oscar el Conejo Pérez registró más metros sobre la cancha que los que recorrió Adolfo el Bofo Bautista.

Cuauhtémoc Blanco y Ricardo La Volpe

Cuauhtémoc Blanco tuvo la oportunidad de jugar tres Copas del Mundo: Francia 1998, Corea-Japón 2002 y Sudáfrica 2010; pudieron ser cuatro, pero Ricardo La Volpe no lo convocó para Alemania 2006, situación de la que el exjugador prefiera ya no hablar. "Eso es una decisión que él tomó, ¿Yo qué puedo hacer? Eso para mí ya acabo. Les subo el rating entonces ya no hay que hablar de eso".