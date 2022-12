Hace más de una hora, México finiquitó un fracaso absoluto luego de haber quedado eliminado de la Copa del Mundo de Qatar 2022, tras vencer a Arabia Saudita por 2-1. Por otro lado, mientras todo el mundo pide la salida de Gerardo Martino, un entrenador mexicano salió a apoyar el Tata y pidió un ciclo más para él.

El conjunto nacional necesitaba un milagro debido a que no dependía de ellos alcanzar la clasificación a los octavos de final. Sin embargo, Argentina cumplió con su parte y derrotó por 2-0 a Polonia, mientras que a la Selección Mexicana le faltó un gol para poder alcanzar la siguiente ronda del mundial.

Por otro lado, con la eliminación de México en el mundial se estaría dando la salida de Gerardo Martino de la dirección técnica. A pesar de esto, el Vasco Aguirre, entrenador de renombre en el internacional, sorprendió al pedir que el argentino debería tener un ciclo más de cuatro años para preparar la Copa del Mundo de 2026.

“Yo sí creo en los procesos de cuatro años, lo creo de verdad. Y si traemos a uno (nuevo técnico), hay que elegir bien. Pero ojalá que se quede el Tata Martino (otro proceso), ojalá se quede, lo digo y lo sostengo y le dejemos ocho años”, comentó el Vasco Aguirre, actual entrenador de Mallorca, en TUDN.

Por otro lado, el entrenador mexicano comentó que el próximo entrenador se debe enfocar solamente en lo deportivo y habló de su paso en el Tri. “Que el técnico se limite a jugar y no esté apagando fuegos con directivos. Yo me llegué a pelear por un utilero que no me quería ceder un equipo, no diré nombres”, expresó el técnico. Y agregó: “Y me llamó su técnico y me dijo 'no te lo voy a mandar, porque lo necesito para un juego de Libertadores'; le respondió que su fuera a la mierda, la Selección está por encima de todo. Yo que me voy a pelear por un utilero".

Descárgate la app de Bolavip y sigue toda la información de la Copa del Mundo Qatar 2022 al instante: https://bit.ly/BV-app22