La Selección de México consiguió un solo punto de seis posibles en las primeras dos jornadas de la fase de grupos de la Copa del Mundo de Qatar 2022. Ahora la atención de los aficionados está puesta en lo que pasará el próximo miércoles 30 de noviembre: enfrentará a Arabia Saudita en el Estadio Lusail, con el objetivo de buscar una heroica clasificación a los Octavos de Final, que aún es matemáticamente posible...

Más allá de dicho foco, un gran grupo de fanáticos del Tri comenzó a preguntar sobre el futuro de Alfredo Talavera. ¿El segundo portero en la consideración de Gerardo Martino abandonará la concentración en Doha? Ese fue el rumor que corrió en estas horas y vale la pena aclarar qué es lo que en verdad pasó.

¿Alfredo Talavera deja la Selección Mexicana en plena Copa del Mundo Qatar 2022?

Se viralizó una publicación fake en la que se le adjudica al guardameta de FC Juárez la frase: "No pienso seguir siendo parte de esta corrupción. Me cuesta hablar de esto porque no sé si afecte a mi carrera como futbolista. Pero ya estoy cansado que los directivos hagan a su manera las convocatorias y alineaciones".

Vale la pena aclarar que estas declaraciones no fueron dichas por Alfredo Talavera. El portero de 40 años, que actualmente es el jugador más longevo de toda la Copa del Mundo de Qatar 2022, no participó de ninguna rueda de prensa ni habló con algún medio de comunicación. Está entrenándose a la par de Guillermo Ochoa y Rodolfo Cota en la previa de lo que será el partido definitorio contra Arabia Saudita.