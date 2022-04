Gerardo "Tata" Martino ha comenzado su último proceso de cara a la Copa del Mundo de Qatar 2022, donde México ya conoce a sus primeros rivales: Polonia, Argentina y Arabia Saudita. De cara a estos encuentros el entrenador argentino busca recabar toda la información posible para poder eliminar a sus contrincantes desde el minuto uno de la Fase de Grupos, por lo que le acaba de llegar un consejo que sin duda no podrá rechazar.

En una charla organizada por la Bundesliga, Claudio Pizarro, leyenda del Bayern Múnich, reveló para Bolavip México, revela los detalles que deberá cuidar el estratega sudamericano si quiere eliminar al jugador más letal de Polonia, el atacante polaco, Robert Lewandowski, y sin dudarlo le dio los tips necesarios para que los tricolores no sufran a manos del futbolista, quien es considerado uno de los mejores del mundo.

"Yo creo que con la experiencia que ha adquirido Robert todo parece muy fácil, él tiene una capacidad impresionante. Todos sabemos las capacidades que tiene para definir dentro del área, y sin duda es una de sus cualidades más fuertes que tiene. Pero eso no es todo, la capacidad que tiene para hacerte goles de todo tipo y de todas formas es el plus de la experiencia de saber acomodarse y pararse o esperar el balón en el área es algo que lo hace muy letal".

A pesar de ello el ex futbolista peruano confesó que la edad sí le ha mermado al polaco, pues no cuenta con la misma eficacia que en otras ocasiones: "Te puedes dar cuenta que ya no tiene ese recorrido que tenía antes sencillamente por la edad, pero creo que la experiencia y la calidad lo ayuda mucho, así que creo que sí va a ser un jugador muy difícil de contener en el Mundial para México".

De acuerdo a Pizarro hay que estar atentos a ciertos detalles para marcarlo bien y él comenta lo que haría en el lugar de Martino: "Es muy difícil porque es un jugador que hay que tenerlo siempre marcado tal vez hasta por dos jugadores, pero si se debe tener conciencia de que siempre hay que tener a futbolistas cerca de él, ya que en el área es letal", finalizó Claudio sobre lo que podría hacer México en la Copa del Mundo.