Al entrenador de la Selección Mexicana, Gerardo “Tata” Martino no dejan de lloverle críticas, y en esta ocasión fue el turno del ex Presidente de la Federación Mexicana de Futbol, Emilio Maurer, quien arremetió en contra del estratega del Tri y le envió un fuerte mensaje sobre la ausencia de Javier “Chicharito” Hernández, pues señaló que el sudamericano tendría miedo de convocar al futbolista de Los Ángeles Galaxy.

“Tata, no mam..., por favor. Trae lo que quieras y estoy seguro que quieres al ‘Chícharo’. El entrenador debe tener libertad y el que va a sufrir al final, junto con los mexicanos, vas a ser tú porque te vamos a reprobar. Tienes un contrato, sabes mucho de futbol y te juegas tu prestigio. Lleva a quien quieres, al que esté el mejor y lleva al ’Chícharo’”, apuntó el polémico ex directivo para ESPN.

Para Maurer no ha sido efectiva la gestión del timonel de México, pues señala que la escuadra tricolor no ha demostrado tener una identidad propia y recalcó que la culpa no sólo es del entrenador sudamericano: “Un siete porque la selección está jugando muy mal, sin personalidad y para acabarla de amolar, la culpa no solo es del ‘Tata’, sino de la Federación y mientras la FMF sea un empleado de la televisión, estamos jodidos”.

De acuerdo al también empresario, durante su gestión al frente del equipo nacional, ellos ficharon a técnicos importantes, resaltando que al traer a Menotti, este lo había ganado todo en los sitios donde había estado a diferencia de Martino, por lo que se mostraba furioso ante la contratación: “Nosotros no trajimos un mediocre, trajimos un campeón del mundo como Menotti. Gerardo Martino no ha ganado nada”.

Para finalizar, Maurer quiso seguir insistiendo con la situación que atraviesa el canterano de las Chivas de Guadalajara, pues señaló que debería ser uno de los jugadores indiscutibles en el once inicial de Martino, pues de acuerdo al directivo tiene calidad, sin importar que ahora cuesta tan sólo 2 millones de euros, 20 millones por debajo de algunas estrellas como Raúl Jiménez o Hirving Lozano: “Tiene personalidad, es el máximo delantero y ahorita la delantera no está rindiendo y ahí viene el ‘Chícharo’. Es el que garantiza goles, tiene la personalidad y donde debe estar tiene que estar. Igual mete gol con el hombro o pecho, pero las mete”.