Entre las máximas polémicas que provocó Gerardo el Tata Martino durante su etapa como director técnico de la selección mexicana fue el haber dejado fuera de la convocatoria definitiva para la Copa del Mundo Qatar 2022 a dos delanteros que exigía la afición: Javier Chicharito Hernández y Santiago Giménez.

Para el mediocampista Marco Fabián, alguna vez jugador de la selección mexicana, las ausencias de Javier Chicharito Hernández y Santiago Giménez no se pueden entender: “Fue difícil, porque dejando fuera que es uno de mis mejores amigos y alguien que considero como mi familia, creo que somos de los pocos países o el único país, que teniendo a sus mejores jugadores no puedes contar con ellos para ir a un Mundial, por cuestiones extra cancha".

Respecto a la ausencia de Javier Chicharito Hernández, Marco Fabián consideró en entrevista para el portal Mediotiempo que seguirá siendo un misterio: “Él siempre lo dijo ante las cámaras, que no estaba en sus manos, él siempre lo quiso hacer, la verdad, no sé si algún día salga a la luz o no. Pero los que la sabemos, la verdad es que a veces hay injusticias, y Javier tenía que haber estado en selección, pero las decisiones las toman otras personas, y hay veces que los jugadores no podemos hacer nada".

Marco Fabián tampoco encontró lógica en la decisión de Gerardo el Tata Martino de dejar fuera a Santiago Giménez quien andaba como goleador de la Europa League con el Feyenoord: "Sí pensé que Santi estaría ahí, al final quien decide es el técnico, no se puede hacer nada más. Del momento en el que está y que va a tener estos cuatro años para romperla y que llegue teniendo un gran nombre y que el siguiente Mundial sea el de él. Tiene la calidad y la mentalidad, y es un chavo que trabaja, que salió de su zona de confort a muy temprana edad, tiene una edad formidable para hacer su carrera en Europa y tiene gol. Tiene un físico europeo, entonces tiene muchas cosas para triunfar".

Marco Fabián sobre el Mundial de 2026

Con 33 años de edad, Marco Fabián posee experiencia en dos Copas del Mundo, la de Brasil 2014 con Miguel Herrera como director técnico y la de Rusia 2018 con Juan Carlos Osorio, pero ya no contempla grandes posibilidades de llegar a la de United 2026: "Es algo que no está en mi mente, no está en mi prioridad. Eso se va dando, quién dice y en los siguientes años retome mi nivel y esté en un buen nivel y a lo mejor, pero no está en mi mente, es algo que pasa a segundo término, hoy mi presente y mi trabajo en el que estoy enfocado es mi club, Mazatlán, mis logros personales y grupales y selección la verdad no. Hay muchos jóvenes, muchas nuevas promesas y que deben de llevar un proceso".