En el Deportivo Guadalajara no le fue para nada bien, no cumplió las expectativas y se tuvo que marchar a otro club de Liga MX. Ahora, quiere ser convocado a la Selección Mexicana.

Se formó en las Fuerzas Básicas del Deportivo Guadalajara, fue cedido a préstamo en varias ocasiones y de cara al 2021 regresó al primer equipo rojiblanco para, de una vez por todas, demostrar todo su talento. Sin embargo, no estuvo a la altura las expectativas y su rendimiento no fue el mejor, por lo que terminó yéndose como agente libre.

Disputó un total de 39 partidos con la playera de Chivas y, siendo delantero, registró la misma cantidad de tarjetas rojas (1) que de goles (1). Nunca fue titular recurrente y apenas se tuvo que conformar con ingresar desde el banco de suplente en la mayoría de ocasiones, lo que también repercutió en su bajo nivel. En julio del 2022 decidió cambiar de aires y se marchó al Club Universidad Nacional, ni más ni menos.

Estamos hablando, por supuesto, de César Huerta, atacante de 22 años nacido en Guadalajara y con pasado en Zacatepec, Monarcas Morelia y Mazatlán FC. De a poco, va tomando confianza en el Pedregal, se ganó la titularidad y en los últimos 2 partidos anotó 2 tantos. Por eso, ahora se anima a ir por todo: reveló que quiere jugar en la Selección Mexicana.

En conferencia de prensa en la previa del Clásico Capitalino entre Pumas y América, el Chino confesó: "Yo creo que es la ilusión de cualquier jugador el poder vestir la camiseta de su Selección y en mi caso no es la excepción. Es una ilusión y un sueño que tengo, y con trabajo y y perseverancia esperemos que pronto lo pueda conseguir".

Cabe recordar que Huerta formó parte de las divisiones juveniles del Tri y recién ahora, después de varios años en primera división, pudo tomar esa confianza para asentarse: "Yo creo que lo único que ha cambiado es que se me ha abierto el arco. Eso me da un poquito más de confianza porque en los otros partidos tenía la sensación de que hacía una jugada muy bien pero me faltaba es último toque. Ahora tengo que aprovechar que ando fino y seguir alargando la racha".