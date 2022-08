La Selección Mexicana disputará un amistoso contra Paraguay el próximo sábado 31 de agosto, como parte de la preparación para el Mundial Qatar 2022. Y en la convocatoria, que solamente la conforman jugadores de la Liga MX por no ser un partido de fecha FIFA, destaca la presencia de uno de los habituales en el ciclo de Gerardo Martino: Jesús Gallardo.

Sin embargo, el futbolista no vive su mejor momento en Monterrey, donde incluso ha perdido su condición de indiscutible. Y es que Sebastián Vegas se ha adueñado del puesto de lateral izquierdo y Arturo González se ha consolidado como mediocampista por esa banda, por lo que Gallardo apenas ha tenido algunas apariciones como recambio.

Esa situación ha sido motivo de señalamientos por parte de algunos aficionados de la Selección Mexicana, quienes cuestionan la presencia de Gallardo en las convocatorias cuando ni siquiera es titular en la Liga MX. No obstante, el lateral se muestra tranquilo a pesar de las críticas y asegura que es algo que ya vivió durante el ciclo de Juan Carlos Osorio.

“Sobre la convocatoria, siempre me han criticado, bien o mal, cuando estoy bien o mal siempre me han criticado. Creo que también recordando el Mundial pasado cuando estaba Osorio me llamaba mucho y también me criticaban y todo, yo sé qué es parte de mi profesión y me preparo mentalmente para eso, tengo que estar fuerte...", dijo Gallardo en rueda de prensa.