Gerardo Martino le cortó las alas a varios jugadores en su proceso como Director Técnico de la Selección Mexicana por diferentes motivos. Una de sus tantas víctimas fue Luis Montes, quien atravesó uno de los mejores momentos de su carrera mientras el argentino estaba al mando del Tri pero no pudo recibir ninguna oportunidad para disputar el Mundial de Qatar 2022.

El Tata convocó al Chapito para la Copa Oro 2019 y algunos amistosos de ese mismo año, pero nunca le otorgó la titularidad ni el protagonismo que el experimentado mediapunta exigía. Es por eso que, tras darse cuenta de que solo era un jugador más en su consideración, el zurdo tomó la decisión de no ponerse más la playera del conjunto nacional.

En septiembre del 2020, Luis Montes reconoció que se había retirado: "Yo tomé la decisión de no ir a la Selección, la última convocatoria hablé con él (Gerardo Martino) terminando y le dije que mi intención no era ir más. Me vine desilusionado y desmotivado porque se decía que estaba en un muy buen nivel, que estaba jugando muy bien en mi club y uno va a la selección con la intención de hacerlo muy bien y a veces llamaban 26 o 27 jugadores se hacía futbol y no entraba en esos 22 y me puse a pensar que no tenía nada qué hacer ahí".

Sin Gerardo Martino, ¿Luis Montes volverá a la Selección Mexicana?

Ahora que el Tata ya no está más en la Selección Mexicana y todos estamos a la espera de conocer al nuevo entrenador, el Chapito dejó bien en claro su postura. Su desmotivación fue tal que ya se cerró a cualquier tipo de posibilidad de regresar al Tri e intentará dejarle su lugar a alguien más joven que tenga proyección y futuro en el equipo.

"Está cerrado desde hace tiempo. No voy a quitarle el lugar a un joven que tiene la oportunidad de crecer y ayudar más, sobre todo para que adquiera experiencia en lo internacional. Ese capítulo lo cerré desde hace tiempo y ahora solo me queda disfrutar del futbol", reconoció el actual jugador de Everton de Chile, que nunca ha jugado un Mundial ni lo hará.