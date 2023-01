La Selección Mexicana firmó un verdadero fracaso en el Mundial de Qatar 2022: quedó eliminada en Fase de Grupos tras empatar con Polonia, perder contra Argentina y vencer a Arabia Saudita. De esta manera, se dio por terminado el ciclo de Gerardo Martino, uno de los entrenadores más criticados en la historia del conjunto nacional.

El Tata confirmó su despedida del Tri apenas se consumó la inservible victoria frente a los asiáticos, y desde entonces todos los "expertos" del futbol azteca han analizado el papel de sus dirigidos en el torneo. Ahora llegó el turno de Héctor Herrera, justamente un referente del plantel que vivió desde adentro este papelón histórico.

En entrevista con TUDN, al mediocampista del Houston Dynamo de la Major League Soccer le preguntaron si el DT argentino falló al realizar la convocatoria. "Todos se equivocan al hacer la lista porque cada uno llevaría los suyos. Él escogió a 26 que consideró eran los correctos para jugar, con el tiempo ya veremos si se equivocó o no, siempre habrá esa duda", contestó de manera contundente.

Más adelante, dio detalles sobre la interna de la Selección Mexicana: "Se generó un ambiente un poco pesado, pesimista, con lo que estaba pasando. A lo mejor tenían razón, a lo mejor no, pero definitivamente (el Mundial) no terminó como esperábamos, hubo muchas lesiones, bajas, un ambiente medio pesado que no generaba confianza en el grupo ni en la afición".

"Habría que evaluar qué pasó, el equipo por momentos jugaba muy bien y en otros momentos parecía otro", sentenció Héctor Herrera, quien aún no sabe si continuará siendo elegible para el Tri o dará un paso al costado rumbo a un nuevo proceso mundialista. Por lo pronto, sigue lamentándose lo ocurrido en Qatar.