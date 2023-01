Javier Hernández hizo lo imposible por poder estar en el Mundial de Qatar 2022 con la Selección Mexicana, pero Gerardo Martino tomó la polémica decisión de excluirlo de la lista final aún sabiendo que su equipo tenía muchísimos problemas en la zona ofensiva. Y se terminó arrepintiendo: al Tri le faltó un gol (ante Arabia Saudita) para evitar el papelón de ser eliminado en fase de grupos.

Luego del fracaso del conjunto nacional en tierras asiáticas, el Tata dio un paso al costado y la puerta se le volvió a abrir a Chicharito, quien estará a la expectativa de saber quién es el nuevo timonel y así esperar por su regreso. Mientras tanto, soltó una sorpresiva revelación sobre cómo vivió esta tempranera caída azteca en la cita mundialista.

En plática con TUDN, el experimentado delantero de Los Angeles Galaxy confesó que lo afectó más la eliminación de la Selección Mexicana en el Mundial que su no convocatoria, algo que llamó la atención. Esto, sin dudas, deja bien en claro lo que representa la playera para él, a quien en su momento se lo acusó de no darle importancia a los partidos del Tri.

"Aunque la gente no lo crea y no tenga muchísimo contexto hice todo dentro de la cancha y también fuera de ella para poder estar ahí (en el Mundial) y hubo decisiones que estuvieron totalmente fuera de mi alcance. Más que me dolió no ha podido estar, me dolió más que México se haya quedado fuera de Fase de Grupos",apuntó con contundencia Javier Hernández.

Más adelante, se mostró muy sereno por no haber asistido al torneo por el que tanto peleó: "¿Me dolió no estar en Qatar? Fíjate que sí y no, porque he estado muy tranquilo con ese tema, por eso también en mi vida el día a día la gente lo ha estado viendo que estoy muy pleno, muy feliz, todo muy acomodado y aceptando que eso no era decisión mía".