Gibran Lajud está muy cerca de jugar sus primeras eliminatorias mundialistas, pero esto no será con la Selección Mexicana, ya que independientemente de los procesos en los que ha estado presente con el Tricolor, la oportunidad hoy se le abre al otro lado del mundo, toda vez que en Líbano lo esperan para que ataje con ellos en lo que resta del camino rumbo a la Copa del Mundo de Qatar 2022.

Hace unas semanas, Bolavip México confirmó la posibilidad de que el arquero fuera convocado por la Selección del Líbano dada la doble nacionalidad que tiene, y ahora, con el pasaporte en sus manos, Lajud sabe que esta opción está cerca de cristalizarse, por lo que compartió con este medio como fue el proceso que vivió.

“La verdad es que hace un par de años hubo el primer acercamiento y el interés por parte de la Selección libanesa al enterarse que había esa probabilidad de obtener la nacionalidad. Fue algo que sinceramente yo no busqué desde un inicio, se me heredó una vez que mi padre recupera el tema de la nacionalidad libanesa y eso viene en automático para sus descendientes. Hoy, teniendo el pasaporte físico, se abre esa gran posibilidad de poder representar a la Selección del Líbano en una eliminatoria mundialista previo a Qatar. Es una opción interesante, a tomar en cuenta y si los papeles salen en tiempo, sería una gran oportunidad para poder jugar una eliminatoria mundialista”, relató.

El interés del conjunto libanés no es reciente, le han dado seguimiento puntual a sabiendas de que su experiencia en una liga como la mexicana les puede ser de mucha ayuda en un momento crucial, toda vez que marchan como tercer lugar del Grupo A en la eliminatoria asiática, a tres puntos del segundo lugar que es Corea del Sur. Por ahora, solamente resta que FIFA autorice el cambio de Federación para que Gibran pueda ser elegible.

“La intención y el interés existe desde hace un par de años, no es algo actual. Esta invitación para poder formar parte de la Selección del Líbano viene desde hace un par de años y hoy, teniendo físicamente el pasaporte, lo único que queda es que FIFA autorice el cambio de Federación ya que yo tengo un proceso son la Selección Mexicana de equipos menores, la Olímpica y participación con Selección mayor. Solamente falta que FIFA autorice el cambio de Federación”, reveló.

UNA NUEVA EXPERIENCIA

Si algo tiene claro Gibran Lajud es que recibir un llamado por parte de la Selección del Líbano va a representar algo totalmente nuevo y desconocido para él en el entendido de que es un futbol del que se conoce muy poco, no ha convivido con el cuerpo técnico que los dirige y tampoco con los que serían sus compañeros, aunque dijo haber tenido ya contacto con algunos referentes del equipo.

“Nuevo en el sentido de nunca haber estado ahí, de no conocer físicamente al entrenador y a los que podrían ser mis futuros compañeros. Como tal, la liga libanesa no es una liga muy fuerte, no es una liga tan establecida, tan importante a nivel mundial como la liga mexicana obviamente; en los países asiáticos y de medio oriente existen ligas que son consideradas potencias de la zona como las de Arabia Saudita, Qatar, Japón y China, pero como Selección ha tenido la Federación la intención y el apoyo hacia esta Selección Libanesa con miras de lograr calificar a su primer Mundial, es algo que está latente en esta eliminatoria; en esta Fecha FIFA se enfrentan contra Irán y Emiratos Árabes, que sin rivales directos, Irán es el líder actual del grupo y es un partido muy importante para la Selección Libanesa. Por ahí he tenido contacto con un par de jugadores importantes de la Selección, que han sido capitanes en ciertos partidos y me han platicado un poco de lo que es jugar allá las eliminatorias”, comentó.

AGRADECIDO CON SANTOS

Una alternativa que podría parecer viable para Lajud sería dejar México para ir a jugar a Líbano y así, empaparse del futbol de aquel país, de sus compañeros y el entorno; sin embargo, Gibran tiene como prioridad permanecer en Santos y competir por un lugar con Carlos Acevedo, aunque no descarta en algún momento emigrar a Asia, pero dentro de un país con una competencia de mayor nivel.

“La realidad es que hoy estoy muy agradecido y contento de pertenecer al Club Santos. Han confiado en mí y tenemos una gran competencia con Carlos (Acevedo) por el puesto. Yo nunca voy a dejar de competir por jugar aquí en México y mi principal opción es seguir aquí en el club del cual he recibido mucho apoyo en este tema de la Selección Libanesa, del tema del pasaporte, ellos me han dado luz verde para todo este trámite. Mi idea es seguir aquí, compitiendo por un puesto en el equipo y si después se abre una oportunidad de jugar en el futbol asiático sí lo consideraría, pero en algunas ligas de mayor potencia sea Japón, China, Qatar, Arabia Saudita; algunas no permiten jugar a porteros extranjeros, entonces cada vez se abren más, pero son temas a considerar en su momento”, sentenció.