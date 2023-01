Carlos Salcido es uno de los grandes referentes que ha tenido la Selección Mexicana en los últimos años. El exzaguero central disputó un total de 124 partidos con la playera nacional y se dio el gusto de jugar en 3 Copas del Mundo: Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014. En cuanto a títulos, puede presumir de 2: Copa de Oro de la Concacaf 2011 y la medalla de oro en los Juegos Olímpicos del 2012.

Sin embargo, insólitamente, hubo un entrenador del Tri que no sabía muy bien su nombre y lo llamaba de otra manera. Se trata ni más ni menos que de Ricardo La Volpe, el encargado de hacerlo debutar en la Mayor a sus 24 años, cuando lo convocó por primera vez allá por septiembre del 2004 para que sea titular en las Eliminatorias de Concacaf.

A pesar de que pudo debutar en la Selección Mexicana y hasta se ganó la titularidad rápidamente, no todo era color de rosas para el elemento del Deportivo Guadalajara. La razón es simple: su Director Técnico no conocía su apellido. "Fue algo muy chistoso, pero de repente me dio un poquito de coraje. Yo iba empezando a jugar, tenía dos años jugando futbol profesional", contó a Toño Valdés.

Más adelante detalló: "Todos se concentraban el domingo, tenían que estar en el CAR, el lunes reporté con Chivas y de la oficina me llaman, 'te tienes que presentar con Selección mañana martes', me puse contento porque era mi primer llamado. Llego y los primeros días La Volpe me dice Cirilo".

A pesar de que le molestaba la situación, Salcido no hizo nada al respecto y tuvo que esperar que Jorge Campos corrija al Bigotón: "Entones yo lógico respetas, güey no se sabe ni mi nombre por qué me llama, después me dio mucha risa, pero al principio fue de 'qué mamón'". Luego de eso, se volvió uno de los jugadores favoritos del argentino y no faltaba en ninguna de sus convocatorias.