Después de su aceptable rendimiento en la Major League Soccer (MLS) con el San José Earthquakes, el mediocampista mexicano Javier Eduardo la Chofis López está atravesando un resurgimiento en la Liga MX como jugador de los Tuzos del Pachuca en al actual torneo Apertura 2022.

La intención original era que Javier Eduardo la Chofis López se reincorporara al equipo con el que debutó en la Liga MX, las Chivas del Guadalajara, pero el jugador ya no encontró acomodo en el plantel dirigido por el entrenador Ricardo Cadena y tras algunas fricciones se sumó a los Tuzos del Pachuca.

En entrevista para W Deportes, Javier Eduardo la Chofis López, reveló detalles de la conversación que tuvo con Amaury Vergara propiertario de las Chivas del Guadalajara en su intento de volver a jugar con el jersey rojiblanco: "Yo lo busqué para que él me dijera cuáles eran sus intenciones y él me dijo que yo no embonaba con el equipo, pero me ayudó a buscar equipo, sólo de compra".

En esa conversación, recuerda Javier Eduardo la Chofis López, la postura de ya no recibirlo en las Chivas del Guadalajara fue principalmente del director técnico Ricardo Cadena, y que Amaury Vergara "me dijo que el equipo ya estaba completo, el mismo entrenador de ahorita dijo que no llegara al club".

Goles de la Chofis con el Pachuca

Si bien Javier Eduardo la Chofis López se sumó tarde a los Tuzos del Pachuca, ya ha lucido con goles y asistencias y está disfrutando su estancia con los hidalguenses: "Es un grandísimo plantel, es un buen grupo, por eso el que entra lo hace muy bien. Nosotros estamos muy bien, trabajando con humildad".