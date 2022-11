Han pasado casi 20 años de la despedida de Jorge Campos como jugador y de su última aparición como portero de la selección mexicana, pero su paso por el futbol profesional todavía se recuerda en México y en el extranjero, por su espectacular estilo de juego y sus inolvidables uniformes multicolor.

A sus 56 años de edad, Jorge Campos es parte del equipo de TV Azteca que transmitirá la Copa del Mundo Qatar 2022 y a unos días del inicio del máximo evento futbolístico, el exportero dio una entrevista para el prestigioso diario francés L'Equipe habló de su gusto por usar colores fosforescentes.

A principios de los años 90 con los Pumas, Jorge Campos comenzó a causar furor con sus espectaculares uniformes que luego llevó a la selección, incluso los lució en la Copa del Mundo Estados Unidos 1994. Sobre su afición a los colores llamativos, el Brody contó que "no soy supersticioso, pero esos uniformes coloridos siempre sentí que me dieron un extra, sentía una energía diferente con ellos".

Cuatro años después, aún como portero titular de la selección mexicana, Jorge Campos jugó la siguiente Copa del Mundo, pero tuvo que hacerlo con el jersey de futbolista a la inversa respecto a los que usaron los jugadores de campo en los partidos: "Para Francia 98 la Federación me lo prohibió. Tenía ideados algunos diseños y me dijeron que era imposible. Por eso en ese Mundial me vieron atajando con el uniforme alternativo de juego".

Imposible comparar a Jorge Campos con Guillermo Ochoa

Entre los mejores porteros que ha tenido el futbol mexicano están Jorge Campos y Guillermo Ochoa. Ante las constantes comparaciones entre ambos, el acapulqueño atajó: "No entienden que somos de estilos completamente diferentes, Memo es de mayor talla y sobre la línea es fenomenal, lo mío era más espectacular en salidas y juego de pies".

