La eliminación de la selección mexicana en la Fase de Grupos de la Copa del Mundo Qatar 2022 después de siete clasificaciones consecutivas a la ronda de Octavos de Final dejó un malestar que incluso provocó amenazas a Yon de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Futbol.

A falta de que se conozca el informe de Gerado el Tata Martino y el nuevo plan de trabajo de la Federación Mexicana de Futbol de cara a la Copa del Mundo 2026, Jorge Campos se lanzó en contra de los dirigentes por el fracaso de la selección mexicana: "Estamos mal, es triste, es lamentable. Le comentaba al doctor (Luis) García, estamos mal en el aspecto donde los que eligen al técnico son gente que no sabe, que no jugó futbol. A lo mejor sí saben de otros temas".

En entrevista con David Medrano, Jorge Campos lamentó que Gerardo el Tata Martino haya sufrido lo que pasó con sus antecesores como Miguel Mejía Barón, Manuel Lapuente, Javier Aguirre, Ricardo La Volpe, Miguel Herrera y Juan Calor Osorio. "El técnico es lo de menos, estamos mal estructurados. Le echan la culpa al técnico, ahora se acabaron al Tata (Gerardo Martino) como se han acabado a todos para maquillar lo mal que han hecho las cosas".

Jorge Campos lamentó que la selección mexicana haya llegado con numerosos veteranos como Guillermo Ochoa, Andrés Guardado, Héctor Moreno o Héctor Herrera: "Sufrimos de algo muy fuerte y le echamos la culpa por un gol, nos acabamos al técnico. El Tata (Gerardo Martino) no tiene nada que ver, no tenía jugadores, somos el equipo con más jugadores que han jugado Mundiales y no es eso".

Jorge Campos sugiere opinión de exfutbolistas mexicanos

Jorge Campos puso como ejemplo a la selección de Argentina que permite el acercamiento de sus exfutbolistas: "Hay jugadores que están ayudando ahí con Argentina, exjugadores. ¿Por qué en México no se ven esas cosas? No hay una estructura, un grupo, un consejo de exjugadores que tengan la capacidad para exigir".