El paso de Juan Carlos Osorio como entrenador de la Selección Mexicana provocó la crítica de más de uno, pues el colombiano desconcertó a muchos con su estilo de juego, incluyendo en aquel momento a los propios jugadores aztecas. Pero a pesar de no mostrar un esquema claro de juego, el timonel sudamericano confesó que dejar México fue el gran error que cometió con el conjunto azteca, así lo dio a conocer a ESPN.

"Fue mi error más grande. En la Copa del Mundo se me acercaron las autoridades de la Federación de Colombia y me prometieron el puesto de técnico de la selección, como colombiano es un orgullo. Hay tres países a los que estoy muy agradecido, Colombia, porque es mi país; Estados Unidos, porque ahí estudié y comencé a trabajar y generar ingresos, y México, que me dio la oportunidad de ir a la Copa del Mundo".

Y es que, de acuerdo a lo revelado por el estratega cafetero, tenía todo en bandeja de plata para seguir con un proceso: "Cuando vencimos a Alemania, después, enfrentamos a Brasil, los mexicanos cambiaron su punto de vista, querían que yo me quedara, pero mi decisión fue renunciar porque creí en la Federación de Colombia; después, por otras circunstancias, ellos se decidieron por otro técnico y por eso creo que fue mi error más grande dejar a México donde estaba teniendo una muy buena carrera en el futbol y con otro ciclo de cuatro años hubiéramos tenido muy buenos resultados".

De acuerdo a Juan Carlos, la Federación Federación Mexicana de Futbol le ofreció la posibilidad de continuar al frente del equipo mexicano, pero de acuerdo a él, “pecó de ingenuo”: "Sí, mucha gente no lo sabe, pero después del triunfo sobre Alemania me ofrecieron otros cuatro años; yo fui muy ingenuo, creí en la Federación de Colombia, en los ejecutivos y los jefes y eso, al final, jugó en contra de mi carrera".

Osorio también aprovechó para pronunciarse sobre la ausencia de Javier Hernández en el equipo del argentino Gerardo Martino: "Javier tiene la habilidad para el gol, marca goles extraordinarios y otros propios de un número 9. Raúl Jiménez es diferente; con ambos, traté de darles oportunidad de estar en equipo y en algún punto jugar juntos, porque eso incide mucho en el juego. Javier fue siempre la figura que le puede aportar a otros jugadores, Raúl ha mejorado mucho con los Wolves, la diferencia entre ellos es mínima, y me pregunto por qué Javier no está ahí".