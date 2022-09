Al menos desde la frialdad del resultado, la Selección de México cumplió en el primero de los amistosos de la Fecha FIFA de septiembre, derrotando a su par de Perú, que se quedó en el repechaje ante Australia sin la posibilidad de acceder al Mundial de Qatar, disputado en el Rose Bowl de California.

Fue victoria 1-0 para los dirigidos por Gerardo Tata Martino, gracias a un tanto que llegó recién en el minuto 85 de juego con la firma de Hirving Lozano. Pero más allá del gran gol de Chucky, el equipo continúa sin convencer a los fanáticos desde el juego y buscará mejorar también en esa faceta el próximo martes, cuando enfrente a Colombia.

Quien confía en que México llegará en buena forma al Mundial de Qatar es Juan Reynoso, entrenador de paso reciente por Cruz Azul que fue el encargado de reemplazar en el seleccionado peruano a Ricardo Gareca, quien decidió no continuar tras la mencionada eliminación en el repechaje.

“Esto siempre pasa cuando llega una Copa del Mundo. Los conozco, he dirigido a muchos de estos jugadores. Lo que pienso es que si la sinergia se cambia y hay apoyo para la Selección, pueden llegar a donde se lo proponen", expresó en rueda de prensa el DT que el año pasado fue campeón de Liga MX con La Máquina.

“México era lo que esperaba al inicio. Hablamos de que nos iban a presionar, pero no a corretear y ahí nos sorprendieron, pero luego lo decantamos a nuestro favor. No esperábamos jugar tanto tiempo en cancha rival, pero es mérito de los chicos, no una flaqueza del rival", analizó.