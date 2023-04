Diego Martín Cocca está afrontando sus primeros partidos y experiencias al mando de la Selección Mexicana y genera opiniones divididas. Hay quienes lo apoyan porque están a gusto con su estilo de juego; o quienes simplemente lo hacen porque no queda otra. Seguramente los del último grupo no podrán creer que en La Última Palabra, programa de Fox Sports, lo pusieron a la altura de Lionel Scaloni.

La comparación entre el flamante entrenador del Tri y el encargado de llevar a la Selección Argentina de Lionel Messi a la gloria eterna en el Mundial de Qatar 2022 estuvo a cargo de Alex Blanco. "Le tengo que dar el beneficio de la duda. Me voy a atraver a comparar a Diego Cocca con Scaloni por el ambiente y cómo llegó. Scaloni llegó criticado por la prensa", apuntó.

Sus compañeros, sin embargo, no se mostraron muy de acuerdo. El primero que le respondió fue Fernando Cevallos, quien aseguró que el único comparable podría llegar a ser Jaime Lozano: "Scaloni conocía a los jóvenes que eran el recambio para la Selección Argentina y potenció a todos los jóvenes. Tu comparación sería justa si fuera el Jimmy".

Además, mencionó que no ve nada parecido a un proyecto por el momento: "No veo nada diferente (a lo anterioir); estás viendo otra vez calendarios saturados, comptencia sobre competencia y traer a los ‘europeos’ para estar dos meses y que no tengan continuidad en sus clubes. Yo no veo trazado un proceso de aquí a tres años. El proceso de Selección (para entrenador) no me gustó y de momento no me gusta (el trabajo de Cocca)".

Fabián Estay lo apoyó, y lanzó una frase contundente: "Es un proceso, no hay proyecto. Ojalá a México le vaya bien y yo me quede con la boca cerrada". Por último, Gustavo Mendoza sí defendió al DT argentino: "Confío en el proceso de Diego Cocca. No había más. Lo interesante es que llamara a los jóvenes contra Surinam. Este llamado es más por necesidad que por gusto".