A pesar de que consiguió la clasificación al Mundial de Qatar 2022, lo cierto es que la Selección Mexicana no ha jugado bien al futbol en el último semestre y ha dejado más dudas que certezas de cara al torneo internacional. Gerardo Martino no le encontró la vuelta al equipo y esto ha generado que los fanáticos pidan por su salida, algo que no se dará hasta diciembre como mínimo.

Raúl Jiménez, uno de las figuras y un gran referente del plantel, analizó lo sucedido con el Tri en el último año y le llevó tranquilidad a los aficionados que sueñan con el quinto partido. "No sé (por qué no se juega bien), simplemente a veces las cosas no se dan. Son momentos en los que uno tiene que juntarse, estar conscientes de que si las cosas no están saliendo hay que seguir trabajando para que salgan de la mejor manera", admitió para TUDN.

Más adelante, sobre este tema, completó: "Hay grandes jugadores, muchos estamos en buenos equipos. Hay que estar conscientes de que no es nada fácil. No trabajamos mucho tiempo juntos, pero el tiempo que lo hagamos tenemos que saber que tiene que ser lo mejor, esforzarnos al máximo para ser el equipo que todos queremos ser".

Por otra parte, el Lobo del Tepejí del Río aseguró que se pudo reencontrar con su nivel de cara a esta nueva temporada. "Yo creo que sí (volví a ser el de antes de la lesión), y voy por más. Nunca (voy a) conformarme con llegar a un tope y allí estar, siempre ir por más, ir hacia delante buscando nuevos objetivos y nuevas cosas que hacer tanto con el equipo como en lo personal", explicó.

Raúl Jiménez, además, dio detalles de cómo se dio su regreso a las canchas tras su terrible lesión de cráneo: "Es una decisión fácil (la de volver a jugar) porque es lo que me hubiera gustado hacer y mi familia siempre me ha apoyado en eso. Cuando les dije que no me importaba lo que pasara, que quería regresar y que iba a hacerlo, nunca me dijeron que no, ni que lo pensara, ni que me cuidara. Siempre estuvieron ahí conmigo apoyándome en las buenas y en las malas, nunca me pusieron ni una traba".