El Mundial comienza a vivirse no cuando la pelota comienza a rodar en el terreno de juego, sino varios meses antes, cuando se realiza el sorteo para conocer a tus adversarios, por lo que el ex delantero de la Selección Mexicana, Ricardo Peláez, considera a Francia 1998 como “el techo de mi carrera. Lo más grande de mi carrera dentro y fuera de la cancha”.

Después de superar el Hexagonal por un lugar en la Copa del Mundo, el ahora Director Deportivo de Chivas, recordó que no sabía si participaría en la justa de naciones más importante debido a que había una competencia fuerte en su posición, por lo que minimizó quiénes eran los rivales, sino que destacó su deseo de estar entre los convocados.

“Estaba muy enfocado, hay listas previas y en aquel entonces en plena competencia deportiva en mi posición muy grande: Carlos Hermosillo, Luis García, Luis Flores, Palencia, Daniel Guzmán, Miguel Salvador, éramos muchos en esa posición. Estuvimos muy pendientes del sorteo y no te enfocas tanto en los equipos que te tocaron, sino que te enfocas más en que quiero ir al mundial y quiero cumplir mi meta, mi objetivo para el cual trabajas y te desempeñas”, aseguró Peláez en entrevista con Bolavip.

Para ese Mundial, México compartió el grupo E con Holanda, Corea del Sur y Bélgica; sin embargo, el ex delantero se brindó al máximo desde mes y medio antes del debut en la justa, para convencer a Manuel Lapuente de que debía estar en la lista final, convenciéndolo en Noruega con dos goles en un amistoso.

“Viajamos dos jugadores más, 25 que bajaba a 23, a una gira en la que nos fuimos un 30 de abril y el Mundial empezaba el 13 de junio, mes y medio de gira por Europa. Fuimos a jugar a Noruega, en Oslo, porque vamos al estadio y Manuel Lapuente traía en la cabeza una alineación para jugar, hicimos un reconocimiento de la cancha.

“No le gustó la cancha al entrenador y al otro día todo lo pensado lo cambió y pone otra alineación, y entre ellos estaba yo. Perdimos el partido, creo que 5-2, y tuve la suerte de marcar los dos goles. Acaba el partido y vamos al vestidor, me llama y me dice ‘tú ya estás dentro de los elegidos’. Ese día hablé a México con mi familia, cumplí un sueño, una meta. En el 90 no fuimos por el castigo de los cachirules, en el 94 en la última lista me quedé afuera”, concluyó el goleador.

¿Cómo le fue a México en Francia 1998?

La Selección Mexicana tuvo una destacada participación en aquella edición de la Copa del Mundo, concluyendo la fase de grupos invicta con un triunfo sobre Corea al remontar el marcador y dos empates contra Bélgica y Holanda, viviendo de atrás por dos goles de desventaja en cada juego. En Octavos de Final, el Tricolor cayó 2-1 contra Alemania.