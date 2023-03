Tras la pobre actuación que tuvo la Selección Mexicana en Qatar 2022, siendo eliminada en fase de grupos, Guillermo Ochoa no tardó en expresar el deseo de tener revancha e ir a buscar, además, la marca récord que lo convierta en el único futbolista en disputar seis Mundiales con el Tri.

El hecho de que con 37 años haya decidido iniciar una nueva aventura en el futbol europeo, defendiendo la portería de Salernitana en la Serie A, no es casualidad. Por el contrario, él mismo dijo que México necesitaba tener más jugadores en el Viejo Continente para crecer y quiso predicar con el ejemplo.

En entrevista con el diario Marca, Memo reconoció que ya mantuvo conversaciones con el flamante seleccionador de El Tri, Diego Cocca, y que este le hizo saber que tiene las puertas abiertas y que podrá competir para ganarse el lugar en sus convocatorias. Toda una tranquilidad para encarar el futuro.

"Hablé con él y me dijo que me considera en el nuevo proyecto que va a arrancar. Yo tengo ganas de seguir aportando a la Selección, y también aportando en caso de que se necesite apoyar a los jóvenes. Eso sí, no se lo voy a poner fácil y voy a seguir peleando por estar en la lista", manifestó.

"Él habló con varios jugadores, y conmigo también. Charlamos del futuro, de nuestra Selección, intercambiamos experiencias, y me preguntó qué podíamos mejorar. Todos tenemos que ir de la mano para que hagamos un Mundial distinto, un Mundial bueno en nuestra casa en 2026. Fue una presentación de entrenador a jugador para avanzar juntos", agregó.

Y concluyó: "No le importa la edad, sino el rendimiento y la constancia. Es inteligente y por algo está ahí. Va a buscar esa mezcla entre veteranos y noveles. Ya el 'Tata' dejó una camada de jóvenes que venían de ganar los Juegos Olímpicos. Les dio esa confianza y Cocca les va a hacer crecer. Habrá continuidad, más los jóvenes que se sumen".