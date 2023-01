Si bien se había mencionado que el lunes 30 de enero la Federación Mexicana de Futbol daría a conocer al nuevo director técnico de la selección mexicana para el proceso de trabajo hacia la Copa del Mundo United 2026, al parecer el nombramiento del nuevo entrenador nacional tendrá que esperar.

Por lo pronto, lo que parece tener más claridad es el muy probable nombramiento del nuevo director de selecciones nacionales, cargo que ocuparía Rodrigo Ares de Parga, un directivo que en la Liga MX se ha desempeñado como presidente de los Pumas de la Universidad Nacional y de los Gallos Blancos del Querétaro.

Para Joaquín Beltrán, quien fuera jugador de Pumas y de Querétaro, y directivo de los Gallos Blancos, Rodrigo Ares de Parga no está avalado por resultados previos para ahora desempeñarse en un puesto de alta exigencia como será el de director de selecciones nacionales en caso de que se concrete de manera oficial.

En entrevista para ESPN, Joaquín Beltrán habló de Rodrigo Ares de Parga: "Sin duda fue sorpresiva su designación, me parece que en el radar o en la visión que se podía dar en esta nueva estructura de la FMF el nombre de Rodrigo realmente no pintaba o al menos yo en mi caso no lo imaginaba; es una persona intensa y es una persona trabajadora pero me parece que para llegar a esos puestos o para tomar decisiones hay que tener resultados y es una realidad que no los ha dado, con Pumas las cosas no caminaron bien y en las dos etapas que ha tenido con Queretaro tampoco ha caminado bien".

Miguel Herrera o Guillermo Almada para el Tri

Joaquín Beltrán también reveló a quién prefiería como director técnico de la selección mexicana de entre los dos principales candidatos: Miguel Herrera o Guillermo Almada. "El tema del temperamento en ambos casos es importante resaltarlo, ambos entrenadores tienen un temperamento intenso, explosivo por momentos y aquí el tema que yo pondría en debate es el de Miguel porque lo de Herrera ha sido recurrente, las últimas veces que ha salido de un proyecto no ha salido por el tema deportivo, ha salido por situaciones extra futbol y eso me parece que Miguel tendría que controlarlo con mayor eficacia, Almada es intenso en las bancas y es amonestado constantemente, pero creo que podría manejarlo mejor siendo técnico de la selección mexicana. "A mí me gusta que (Guillermo) Almada no tiene miedo y se atreve a trabajar con jóvenes y nos damos cuenta con los jugadores en Pachuca que se sienten cómodos y responden en la cancha, esta situación de los jóvenes será todavía más importante porque no tenemos Juegos Olímpicos, no tenemos Mundial Sub 20 y no hay eliminatoria, este proceso será atípico completamente y además ya tenemos boleto garantizado al Mundial, este proceso de llevar jóvenes y darles respaldo será fundamental, no quiero decir que Miguel no lo haga pero sí es una situación que es como una bandera para Guillermo Almada".