Aunque el triunfo de 2-0 sobre Surinam en la Liga de Naciones de la Concacaf no dejó plena satisfacción, en el inicio de la gestión del director técnico Diego Cocca la selección mexicana comenzó a mostrar una renovación que ha agrado a algunos personajes del entorno como Carlos Hermosillo.

Respecto a la primera alineación de Diego Cocca con la selección mexicana, Carlos Hermosillo comentó: "Me dio gusto porque estábamos pidiendo un recambio. Yo soy de los que pedía un recambio en la selección mexicana. Y, más allá de que hay unos que deberían estar, o no deberían estar, me parece que fue bueno. No quisiera ver otra vez a los mismos y que otra vez pase lo mismo. Eso es lo que no quisiera ver y eso es lo que ya no podemos ver".

En entrevista para ESPN con la periodista Mac Reséndiz, Carlos Hermosillo pidió ser mesurado con las evaluaciones al proceso de la selección mexicana que recién comienza con Diego Cocca: "Por ahí escuchaba algunos comentarios sobre el partido y pienso que no se puede ver la mano de un técnico en el primer partido. Además, son jugadores jóvenes, jugaron contra un equipo rápido, pero se ganó".

Sobre el penalti que falló Santiago Giménez, Carlos Hermosillo comentó que es una circunstancia que puede suceder en el futbol en cualquier momento: "Que Santiago Giménez falló un penal, pues sí, cualquiera lo puede fallar. Es un jugador que anda bien, a mi particularmente me gustó".

Carlos Hermosillo avala a Guillermo Ochoa

Aunque Carlos Acevedo apareció en la primera alineación de la selección mexicana con Diego Cocca, Carlos Hermosillo reconoció la jerarquía y la vigencia de Guillermo Ochoa: "Lo de 'Memo' Ochoa es algo que se ha ganado, tiene que venir alguien que realmente haga las cosas mejor que él, pero a la selección hay que darle un valor muy especial; no pueden ir los jugadores que fueron, que anduvieron bien y que por el nombre tienen qué ir.