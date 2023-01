Lionel Andrés Messi por fin cumplió su sueño de ser Campeón del Mundo con la Selección Argentina: el pasado 18 de diciembre levantó el trofeo más preciado del planeta en el Estadio Lusail y se coronó en Qatar 2022. Luego de disfrutar esta hazaña con los suyos y de tomarse algunos días de vacaciones, volvió a la competencia con el PSG y acaba de entregar su primera entrevista tras saber cuánto pesa la copa.

En plática con el programa "Perros de la Calle", conducido por Andy Kusnetzoff, el 10 confesó cómo vivió las distintas adversidades que se le fueron presentanto en el torneo y sorprendió al declarar que la Selección Mexicana fue la que más los hizo sufrir, por encima de Francia, Países Bajos y Croacia, por ejemplo.

A pesar de que en México se criticó muchísimo a Gerardo Martino por el planteo táctico (defensivo), lo cierto es que puso en aprietos a la Albiceleste y, de no ser por un golazo de otro partido de la Pulga, le hubiera sacado un empate muy valioso. "El partido con México fue el que más sufrimos, el que peor jugamos, pero yo confiaba que íbamos a pasar bien y que se nos iban a dar las cosas. Sin el grupo que teníamos hubiera sido difícil de superarlo", reveló la Pulga.

Lionel Messi abrió el marcador a los 20 minutos del segundo tiempo con un tremendo disparo desde afuera del área. Hasta ese momento todo era sufrimiento en Argentina, que no jugaba bien, no encontraba los caminos y estaba muy cerca de quedarse eliminado del Mundial en Fase de Grupos. El Tri lo tuvo contra las cuerdas, pero no supo noquearlo a tiempo y vivió de cerca el renacimiento de los sudamericanos.

"Fue un mes, no fue solo la final. Fue todo un mes que la gente que Argentina vivía solo por el Mundial y que termine de esta manera, trayendo la Copa, hizo que el pueblo explote de felicidad. Ni las fiestas (Navidad y Año Nuevo) fueron las fiestas, quedaron en un segundo plano. Recibimos muchísimas muestras de cariño, de locura y va a quedar para toda la vida",sentenció el rosarino, emocionado.