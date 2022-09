Después que Gerardo Martino denunciara una campaña mediática orquestada en su contra por periodistas y exfutbolistas, en la rueda de prensa posterior a la derrota de México ante Paraguay, no fueron pocos los que recogieron el guante ya sea para intentar justificarse, desmentir al entrenador o redoblar la apuesta.

Uno de ellos fue Manuel Lapuente, quien dirigió al Tri en el Mundial que en 1998 se disputó en Francia. En diálogo con David Faitelson y José Ramón Fernández, para ESPN, el reconocido entrenador no hizo otra cosa que dar la razón al Tata sembrando una duda que aumentará su decepción en relación al ámbito en el que le está tocando desandar los últimos meses previos al Mundial de Qatar.

“¿De dónde es Gerardo Martino? Con eso te digo todo porque yo me pregunto a quién le va en el Mundial. ¿Qué no hay técnicos mexicanos? Ojo, no hablo mal de Gerardo Martino porque es un gran entrenador, pero ¿qué no hay entrenadores mexicanos capaces de llevar a la Selección? ¡¿Para qué queremos a un extranjero, caramba?!”, manifestó.

Con esas palabras, Lapuente no hizo otra cosa que poner en duda el profesionalismo del Tata, pues deslizar que podría preferir que a la Selección Argentina con la que compartirá grupo tenga más éxito en Qatar que el seleccionado que él mismo conduce no tiene demasiada lógica de otro modo.

Además, dio a entender que un entrenador, en este caso Martino, no debería querer culpar a elementos ajenos ante un fracaso y él mismo reconoció haber fracasado con El Tri en el Mundial de Francia. “El futbol es de ganar y si no ganas, fracasas. Yo no gané en el Mundial y fracasé, es mi fracaso. Yo salí contento por la forma en que mis jugadores disputaron ese partido, pero si no entiendes que aquí es de ganar o perder, mejor retírate, cabrón”, protestó.